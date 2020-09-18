中美關係陷入建交來最惡劣境地，美國總統特朗普在大選前多番談到「中美脫鉤」。美國駐華大使布蘭斯塔德則在離任記者會上，就中美關係釋放明確訊號。布蘭斯塔德表示，美國並不尋求圍堵中國，他自己也不支持中美脫鉤。

▲ 「不撐中美脫鉤 不求圍堵中國」美國駐華大使離任感言

布蘭斯塔德（Terry Branstad）是特朗普支持者，但提早卸下駐華大使一職，返美後會義務替特朗普助選拉票，但他對中美關係的看法卻似乎未有跟隨特朗普的民粹主張。澎湃新聞報道，布蘭斯塔德周四（17日）在離任記者會上表示：

「我不支持中美脫鉤。中國是一個巨大且重要的市場，有許多外國公司在中國市場佔有一席之地。比起從國外進口產品，在中國當地設廠、僱傭中國員工、直接在中國生產產品是一種中美雙方都樂見的雙贏方式。」

揭布蘭斯塔德匆匆離任原因：回美國為特朗普助選

報道稱，記者會長近40分鐘，布蘭斯塔德期間就中美關係密集釋放信號，他也多次表達對中國的感情與留戀。

布蘭斯塔德形容，中國是除了家鄉艾奧瓦州之外，他生活過最久的地方。「我非常喜歡過去3年在中國的時光，認識這裏的人，努力調整好美中關係——這是世界上最重要的關係。經過數個月的艱難談判，我們在今年1月簽署了具有歷史意義的第一階段貿易協議。自那時起，儘管疫情帶來了挑戰，但我們在所有層面都與中國有良好的接觸。雙方都看到進展，並致力於採取必要步驟來確保我們的貿易更加平衡、公平。」

他稱，中國在過去幾十年，在發展上取得了出色進展。「美國並不尋求要圍堵中國，我們想要看到中國繁榮，作為全球體系具有建設性的支持方。」他又表示，自己相信中國人的職業道德、對教育和家庭的注重，以及企業家精神助推了這個國家的增長。

環時：美國下任駐華大使 或鷹派人物接任

但布蘭斯塔德亦為特朗普政府近期吊銷1,000名中國留生簽證解畫。他指，被取消簽證人數在中留學生之中，只佔很小的百分比，美方是出於安全原因實施了一些審查。「我很希望一旦我們解決了新冠病毒的問題，我們可以重新非常高效地批准這些簽證。」

對於會否建議美國企業繼續投資中國，布蘭斯塔德表達了開放的態度。「中國是一個非常多樣化的國家，這裏有很多機會。我會繼續鼓勵人們考慮這些機會，但我也希望他們知道在中國投資所面臨的一些挑戰。我認為美國企業家在這裏有投資的機會。」

中美關係惡化之際 美駐華大使突辭職

布蘭斯塔德又稱，自己非常支持中美形成積極的雙邊關係。「我們是世界上最大的兩個經濟體，但同時也有着兩套不同的政治制度，所以我們會持有不同意見，競爭也是不可避免的。但我認為競爭不一定是一件壞事，雙方之間展開適當的競爭也可以變成一件好事，我也支持中美雙邊保持這樣的良性競爭關係。」

布蘭斯塔德表示，回到艾奧瓦州後，會和美國人講解為甚麼需要和中國保持良好雙邊關係，希望能夠在中美關係中扮演一個建設性角色。他稱，自己最喜愛的中國菜就是北京烤鴨。

「習老友」布蘭斯塔德 投書人民日報遭拒

互批霸道與虛偽 中美「投書門」論戰升級

中美關係這件事 令崔天凱難以入眠

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒