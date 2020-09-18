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花旗料中國「十四五」目標 平均每年經濟增長5.5%左右

國情動向 15:49 2020/09/18

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中共十九屆五中全會下月召開，將研究關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃，以及2035年遠景目標的建議。花旗研究報告指出，「十四五」（2021-2025年）期間，中國將實現重大轉型，塑造中國新時代，預計目標是平均每年經濟增長5.5%左右，並令一半人口獲得城市戶口地位。

「十四五」將是第一個有系統地應用中國國家主席習近平的「雙循環」理論。直至明年中，新戰略規劃將是市場焦點。

報告指出，「十四五」對發展條件的評估，在外部和國內方面或比「十三五」的「新常態」更謹慎，因為隨著中美矛盾擴大和深化，外部威脅急劇上升，而內部挑戰迫在眉睫的同時，政策空間縮小。報告預計「十四五」對創新的推動，將至少與「十三五」一樣有力。

「經濟安全」地位或升 等同「增長」

內循環經濟將為「十四五」確立政策和改革框架，以承受外部衝擊。報告指出，「十四五」或把「經濟安全」抬高至等同「增長」的地位。

花旗識別出當中5個相關趨勢，一是食物、能源和技術安全，二是工業升級，三是消費升級，四是有效投資，五是城市化2.0。

金融方面，報告認為中美金融脫鉤風險將刺激資本市場改革，使人民幣更具可兌換性，中國亦需進一步增強其宏觀經濟管理和金融系統。另外，報告指出，為促進「內循環」，改善人民福祉也很重要。「十四五」對環保依然有高標準。

【中美角力】中國「內外雙循環」打持久戰 「十四五」戰略初顯

五中全會定於10月召開 研究十四五規劃及2035年遠景目標

責任編輯：林佩怡

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