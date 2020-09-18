【美次卿訪台】台：解放軍18架戰機越海峽中線 台防空導彈追蹤監控

台海局勢緊張升溫，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪問台灣之際，解放軍東部戰區今日起在台海附近組織實戰化演練。台灣的空軍司令部表示，解放軍今日上午有18架戰機飛越海峽中線，並進入台灣西南空域。

台灣軍方派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，廣播驅離，並以防空導彈追蹤監控。

據台灣方面公布，上述解放軍18架戰機，包括2架轟-6、8架殲-16、4架殲-11及4架殲-10。

▲ 解放軍轟-6戰機

台灣傳媒報道，解放軍的軍機今日上午連續出現在台灣的西南、西部、北部及西北空域，台灣的國防部4小時內連發24次廣播驅離，而從上午7時至11時，空軍全台各基地各型戰機起飛達17次，形容情況罕見緊急。其中，花蓮基地三度出動兩架F-16戰機，掛載2枚AIM-120先進中程導彈及2枚響尾蛇導彈，創成軍已來最多記錄。

針對美台互動頻繁 解放軍台海附近演練

在北京，國防部新聞發言人任國強回應美台互動頻繁時稱，今日起解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

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他批評，近期美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華還是挾洋自重，都是癡心妄想，注定是死路一條，玩火者必自焚，強調解放軍有能力挫敗一切外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑。

台灣的總統府發言人張惇涵表示，北京近來在台海及區域周邊各種軍事挑釁行為，無益國際形象，呼籲自我克制；軍方與安全單位均有掌握，請民眾放心。

主管經濟增長、能源與環境的美國國務院次卿克拉奇昨日抵台，台灣蔡英文總統料今晚在宴請美方代表團。

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責任編輯：林佩怡

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