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「台灣女婿」下任美國駐華大使？臨時代辦傅德恩娶台灣老婆

國情動向 16:58 2020/09/18

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「台灣女婿」下任美國駐華大使？臨時代辦傅德恩娶台灣老婆

美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）提早於10月離任，回美國替總統特朗普大選拉票，布蘭斯塔德公佈，美國駐華大使職能，會由駐華使團副團長傅德恩（Robert Forden）臨時代辦。傅德恩曾任美國在台協會副處長，妻子也是台灣人。

美國駐華大使館網站資料顯示，傅德恩於2018年7月開始，在美國駐北京大使館擔任使團副團長。網站形容他在美國國外勤務工作近30年，身居高級國外勤務公使銜參贊級別。

「不撐中美脫鉤 不求圍堵中國」美國駐華大使離任感言

傅德恩出任美國使團副團長之前，在中國亦有多年的生活和工作經歷。傅德恩1981至1983年在瀋陽和北京的大學裏，教授英文；1995至1998年、2007至2011年間擔任美國駐北京大使館經濟官員；2002至2005年擔任美國在台協會高雄分處處長；2005至2007年擔任美國國務院中國與蒙古事務辦公室副主任和政治組組長；2015至2018年擔任美國在台協會副處長。

另外，傅德恩曾在美國駐以色列特拉維夫大使館、美國駐越南河內大使館任職。

揭布蘭斯塔德匆匆離任原因：回美國為特朗普助選

傅德恩來自美國加州南部。他在加利福尼亞大學政治系獲得學士學位，並於弗萊徹法律與外交學院（Fletcher School of Law & Diplomacy），修讀國際貿易與亞洲外交史專業研究生學位。

傅德恩通曉中文普通話和越南語。夫人紀慧娟（Jasmine Forden）是來自台灣的美籍華人，二人育有二女一子。

環時：美國駐華大使 或鷹派人物接任

「習老友」布蘭斯塔德 投書人民日報遭拒

互批霸道與虛偽 中美「投書門」論戰升級

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責任編輯：連兆鋒

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