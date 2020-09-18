【中印衝突】解放軍在邊境用大聲公播印度歌 環時：凸顯印軍「四面楚歌」（有片）

中印軍隊在邊境僵持不下，印媒報道指，解放軍在對峙地區安裝多個大聲公，不停播放印度北部旁遮普邦（Punjabi）的歌曲，認為這是為了轉移印軍的注意力。而內地官媒環球時報稱，中方要傳遞的意思是，印軍已是「四面楚歌」。中國人用「四面楚歌」比喻已四面受敵，孤立無援，陷入困境。

綜合印媒報道，在周四，在拉達克（ Ladakh）前哨站崗的中國軍隊居於高處俯瞰他們在四號手指（Finger 4）的位置之際，還用大聲公播放旁遮普歌曲。

報道稱之為「心理戰」，並稱在1962年中印邊境戰爭時，中國軍隊也使用了這種策略，那時他們播放的是波里活（Bollywood）和印地語的歌曲，以此作為一種威嚇手段，同時也表明他們知道印度語言。

還有猜測認為，這可能是解放軍自己減壓，也有印度網友猜測這是「中方害怕了，在放低身段尋求休戰」。不過，一名知情人士告訴《環球時報》，印方這些猜測都沒理解正確，中方要傳達的意思是，印軍已是「四面楚歌」。

「四面楚歌」出自《史記》中的《項羽本紀》，指楚漢相爭之時，項羽軍隊被漢軍和諸侯兵重重圍困於垓下，兵少糧盡，項羽於夜間聽到四面的漢軍都唱著楚人的歌曲，一驚之下以為漢軍已占領楚地，遂連夜奔逃。後用以比喻所處環境艱難困頓，危急無援，進退失據。

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責任編輯：尹航

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