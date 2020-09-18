【美次卿訪台】解放軍台海附近實戰演練 胡錫進：就是攻台預演

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台之際，解放軍東部戰區今起在台海附近組織實戰演練。大陸官方《環球時報》總編輯胡錫進表示，演習就是攻台的實操性預演，只需一個政治理由把演習激發成實戰版。

他又說，若台灣當局宣布法理「台獨」，或者與美國建立起只有國家之間才有的實質性關係，相信解放軍一定會採取軍事行動「解放台灣」。

美高官到台一次 「解放軍戰機就逼近台灣一步」

胡錫進稍早在微博表示，美國高官到台灣一次，解放軍的戰機就要逼近台灣一步。「如果美國國務卿、防長來台灣，解放軍戰機就應飛越台灣島，直接去台島上空演習。我們試射的導彈更應該飛越台灣島，直至飛越台所謂『總統府』上空。台當局不想過了，我們就來成全它」。

▲ 《環球時報》總編輯胡錫進

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他說，這次軍演釋放了兩大突出信號，稱軍演針對當前台海局勢，明顯指的是美台頻繁勾連，尤其是克拉奇訪台。二是解放軍的反應速度極快，說明有能力在極短時間裡動員組織針對台灣的軍事行動。

他指出，這說是演習，但它更像實戰，是解放軍和整個國家針對台海局勢一次應急反應的實操過程，有極其重要意義。而通過這次和之前的演習，解放軍不斷積累攻台經驗，掌握台灣防禦體系的系列關鍵數據。「它們就是攻台的實操性預演，只需一個政治理由把它們從演習版激發成實戰版，『台獨』的一切就將灰飛煙滅」。

若台與美建立實質關係 解放軍會「解放台灣」

胡錫進之後又在微博說，他昨晚接受BBC記者訪問時，對方問到「中國真的會用殘暴的武力收復一個主權國家嗎？」他回答道，台灣只是一個中國還沒有對它實現統一的「割據政權」，中國當然不能放棄使用武力的選項。

他相信中國不會輕易那麼做，但如果台灣當局觸犯《反分裂國家法》，宣布法理「台獨」，或者與美國那樣的國家建立起只有國家之間才有的實質性關係，他相信解放軍一定會採取軍事行動解放台灣。

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在北京，國防部新聞發言人任國強稱，今日起解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

台灣的空軍司令部表示，解放軍今日上午有18架戰機飛越海峽中線，並進入台灣西南空域。台灣軍方派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，廣播驅離，並以防空導彈追蹤監控。總統府發言人張惇涵呼籲北京克制。

責任編輯：林佩怡

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