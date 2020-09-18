人行擬放寬部分資本項目人民幣收入使用限制

中國人民銀行等六部委，發布《關於進一步優化跨境人民幣政策 支持穩外貿穩外資的通知》（徵求意見稿），推動更高水平貿易投資人民幣結算便利化，簡化跨境人民幣結算流程，並放寬部分資本項目人民幣收入使用限制。

根據意見稿，中國將便利個人薪酬等合法合規收入的跨境收付業務；境內銀行可為香港、澳門居民開立個人人民幣銀行結算賬戶，用於接收每人每日8萬元額度內的同名賬戶匯入資金。並允許境內銀行，直接辦理從境外機構海外人民幣銀行結算賬戶，匯入人民幣資金。

擬允境內銀行 為港澳居民開人民幣銀行結算賬戶

人行在《起草說明》中表示，涉及人民幣跨境業務的部分政策出台時間較早，已不適應形勢發展需要，而前期跨境人民幣業務試點政策已具備推廣基礎，對新興業務模式和重點業務領域的支持亦有待加強。

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意見稿主要涉及5個方面，分別是推動更高水平貿易投資人民幣結算便利化、簡化跨境人民幣結算流程、優化跨境人民幣投融資管理、便利個人經常項下人民幣跨境收付、便利境外機構人民幣銀行結算賬戶使用。其中，放寬部分資本項目人民幣收入使用限制，

增加外資企業資金使用的靈活性和自主性，滿足合理的資金管理需求。取消非投資類外商投資企業人民幣資本金境內再投資限制。

同時，優化境內企業境外人民幣借款業務管理，放寬人民幣外債戶開戶數量限制；簡化境內企業人民幣境外放款業務管理，將幣種轉換因子調整為0.5。

通知又提到，在國內開展更高水平貿易投資便利化試點；支持貿易新業態跨境人民幣結算；取消外商投資相關業務專戶管理要求。支持境內銀行與非銀行支付機構，在依法合規下合作為跨境電子商務、市場採購貿易方式、外貿綜合服務等市場主體，提供跨境人民幣收付服務。

責任編輯：林佩怡