  • 28°C
香港時間 : 2020919日 (六) 11:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】內循環滅頂海外消費 免稅經濟站上風口

經濟脈搏 10:31 2020/09/19

分享：

內地疫情放緩經濟回暖，消費強勁復甦，其中高端消費成績搶眼。在經濟內循環趨勢下，當局亦頻頻推出政策利好催谷高端消費，免稅經濟正迅速上位內地大消費風口，成為當下疫後經濟投資熱點。

化粧品、金銀珠寶高端消費增速高

根據國家統計局最新公布的8月數據，社會消費品零售同比增速首次轉正為0.5%，較上月的-1.1%出現大幅回暖。根據品類看，其中生活必需品消費如糧油食品、日用品同比增速在4.2%和11.4%，但化粧品、金銀珠寶高端消費的增速則在19%和15.3%，復甦優勢顯著。

事實上，因疫情影響海外出遊及消費，在疫後復產復工階段，各地已開始聚焦催谷高端消費，特別是免稅經濟，「免稅牌照」也成為搶手貨。6月1日海南正式發布「自貿港總體方案」，其中特別放寬離島免稅購物額度、擴大免稅商品種類，實施2個月以來，免稅購物金額已達55.8億元，同比增長221.9%。

【內循環經濟】「Cartier平過香港」　海南旅遊報復性反彈　

國安法實施之際 海南免稅購物也開放 買蘋果電話平過香港逾千元

在數據印證下，各地紛紛出台催谷免稅經濟的政策支持。北京近日有關「優化市內免稅店佈局，統籌協調在機場隔離區內為市內免稅店設置離境提貨點，落實免稅店相關政策」據報已獲高層批准。上海、廣東、湖北等多個省市亦出台文件來支持免稅經濟的發展。

海南免稅店（新華社資料圖片）

促進免稅經濟的三大原因

免稅經濟在疫後突然爆發，背後有三大。首先，過去十年，隨着中國經濟融入全球化，國民海外出遊及消費持續增長，已成為全球奢侈品消費的主要購買力。根據麥肯錫《中國奢侈品報告2019》，2018年中國人在境內外的奢侈品消費額達到7,700億元人民幣，佔到全球奢侈品消費總額的1/3，而其中超過7成的奢侈品消費是在境外完成。高端消費力已經打下堅實基礎。

其次，免稅奢侈品的消費主體主要為高資產人群，這部分人的收入受疫情、經濟衰退影響較中低收入人群更小，消費意願亦更為穩定。因此，與其通過各種消費券補貼中低收入群體提高必需品購買力，不如滿足這部分「頭部用戶」需求，將穩定消費力留在「內循環」更易實現。

海南免稅店（新華社資料圖片）

【內循環】消費重拾動力 中國經濟復甦信心更足

【內循環】京專家劉世錦：中國歷來內循環為主 服貿要重視外循環

【內循環】習近平：以擴內需為戰略基點　長期應對外部環境

 【內循環經濟】怎去推動內循環？中產要倍增！

第三，相較其他國際城市，內地的免稅經濟仍有很大發展潛力，如韓國首爾、日本東京、泰國曼谷，都有成熟的市內免稅商店體系。而內地城市在今年「免稅牌照」熱潮爆發之前，免稅商店仍主要分布在機場離境區域。

消費是一切生產活動的最終動力，在「內循環」的後疫情時代，免稅經濟正成為新的消費風口，其前景令人期待。

本報駐京記者：潘攀

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

機場 補貼 經濟內循環 人民幣 食品 國家統計局 零售 商品 經濟 經濟衰退

上一篇文章

中加關係緊張 加拿大放棄與中國洽談自由貿易協定

下一篇文章

人行擬放寬部分資本項目人民幣收入使用限制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】知情者曝光 華為將推嶄新計劃迎圍堵戰
【華為禁令】知情者曝光 華為將推嶄新計劃迎圍堵戰
【芯片之戰】英偉達收購ARM 為何需中國批准？
【芯片之戰】英偉達收購ARM 為何需中國批准？
特朗普或36小時內裁定TikTok交易 甲骨文持股20％
特朗普或36小時內裁定TikTok交易 甲骨文持股20％
中國加強對民企統戰工作 「始終做政治上的明白人」
中國加強對民企統戰工作 「始終做政治上的明白人」
【中芯國際】美制裁中芯恐致美企失400億 協會籲刀下留人
【中芯國際】美制裁中芯恐致美企失400億 協會籲刀下留人
【TikTok賣盤】美媒：美方在TikTok新公司股權過半 或在1年後IPO
【TikTok賣盤】美媒：美方在TikTok新公司股權過半 或在1年後IPO