【中國經濟】內循環滅頂海外消費 免稅經濟站上風口

內地疫情放緩經濟回暖，消費強勁復甦，其中高端消費成績搶眼。在經濟內循環趨勢下，當局亦頻頻推出政策利好催谷高端消費，免稅經濟正迅速上位內地大消費風口，成為當下疫後經濟投資熱點。

化粧品、金銀珠寶高端消費增速高

根據國家統計局最新公布的8月數據，社會消費品零售同比增速首次轉正為0.5%，較上月的-1.1%出現大幅回暖。根據品類看，其中生活必需品消費如糧油食品、日用品同比增速在4.2%和11.4%，但化粧品、金銀珠寶高端消費的增速則在19%和15.3%，復甦優勢顯著。

事實上，因疫情影響海外出遊及消費，在疫後復產復工階段，各地已開始聚焦催谷高端消費，特別是免稅經濟，「免稅牌照」也成為搶手貨。6月1日海南正式發布「自貿港總體方案」，其中特別放寬離島免稅購物額度、擴大免稅商品種類，實施2個月以來，免稅購物金額已達55.8億元，同比增長221.9%。

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在數據印證下，各地紛紛出台催谷免稅經濟的政策支持。北京近日有關「優化市內免稅店佈局，統籌協調在機場隔離區內為市內免稅店設置離境提貨點，落實免稅店相關政策」據報已獲高層批准。上海、廣東、湖北等多個省市亦出台文件來支持免稅經濟的發展。

▲ 海南免稅店（新華社資料圖片）

促進免稅經濟的三大原因

免稅經濟在疫後突然爆發，背後有三大。首先，過去十年，隨着中國經濟融入全球化，國民海外出遊及消費持續增長，已成為全球奢侈品消費的主要購買力。根據麥肯錫《中國奢侈品報告2019》，2018年中國人在境內外的奢侈品消費額達到7,700億元人民幣，佔到全球奢侈品消費總額的1/3，而其中超過7成的奢侈品消費是在境外完成。高端消費力已經打下堅實基礎。

其次，免稅奢侈品的消費主體主要為高資產人群，這部分人的收入受疫情、經濟衰退影響較中低收入人群更小，消費意願亦更為穩定。因此，與其通過各種消費券補貼中低收入群體提高必需品購買力，不如滿足這部分「頭部用戶」需求，將穩定消費力留在「內循環」更易實現。

▲ 海南免稅店（新華社資料圖片）

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第三，相較其他國際城市，內地的免稅經濟仍有很大發展潛力，如韓國首爾、日本東京、泰國曼谷，都有成熟的市內免稅商店體系。而內地城市在今年「免稅牌照」熱潮爆發之前，免稅商店仍主要分布在機場離境區域。

消費是一切生產活動的最終動力，在「內循環」的後疫情時代，免稅經濟正成為新的消費風口，其前景令人期待。

本報駐京記者：潘攀

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