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【中美科技戰】美國9月20日起禁下載TikTok及WeChat（更新版）

國情動向 21:19 2020/09/18

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美國商務部宣布，禁止與WeChat和TikTok有關的交易，包括通過美國應用程式商店下載、維護及更新抖音海外版TikTok，以及騰訊（00700）旗下的WeChat（微信），以維護美國的國家安全。

美國商務部長羅斯在聲明中指稱，中國展示出使用這些應用程式（App）威脅美國國家安全、外交政策和美國經濟的手段和動機；並指WeChat和TikTok構成的威脅並不完全相同，但是情況相似。

美國禁止WeChat及TikTok交易：

■　從9月20日（下周日）起，禁止的交易包括通過美國應用商店提供、維護和更新WeChat或TikTok，當中還包括通過WeChat提供的支付服務

■　從9月20日開始對WeChat、從11月12日開始對TikTok，禁止為這些應用程式的運作或優化提供互聯網託管、內容發送、互聯網傳輸或對等互聯服務；禁止在美國境內可訪問的軟件或服務中，使用這些應用程式的組成代碼、功能或服務

■　美國總統特朗普已設定11月12日，是TikTok解決國家安全問題的最後期限；若達成交易，禁令可能取消

稍早前，路透社引述3名官員表示，美國商務部計劃周五（18日）發布命令，自9月20日起禁止在美國下載TikTok及WeChat。一名高級官員稱，美國商務部的禁令將令WeChat及TikTok在美國下架，並將禁止Apple的App Store、Google Play及其他在美國境內能夠訪問的平台，上架該兩款應用。

據悉，美國當局不會強迫國內用戶卸載和停用這些App，但不會允許軟件更新及新的下載。官員又稱，所瞄準的是公司級別的用戶，不會管個人用戶。

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責任編輯：林佩怡

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