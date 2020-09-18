【內循環經濟】小龍蝦成內地「夜宵吸金王」 上半年賣出近億隻

疫情後，內地小店經濟復甦迎來加速期，各地夜經濟蓬勃發展。美團研究院發布夜宵消費大數據報告，數據顯示，小龍蝦成為夜宵時段的吸金王，2020年上半年，用戶在美團平台上共消費近1億只小龍蝦。

小龍蝦和燒烤 是夜宵寵兒

據美團研究院發布的「2020年上半年美團夜宵指數發展報告」，今年上半年內地夜宵指數為16.4，即每百單中約有16單在夜宵時段產生。最愛夜宵的城市排名前五分別是泉州、惠州、重慶、南寧、東莞。

數據顯示，小吃快餐、燒烤、火鍋、川菜、飲品店成夜宵時段交易額最高的五大品類。

小龍蝦成為夜宵時段當之無愧的吸金王。2020年上半年，用戶在美團平台上共消費了659萬單小龍蝦。按照一份訂單平均15只小龍蝦計算，美團用戶共吃掉近1億只小龍蝦，尤以麻辣、香辣、十三香、蒜蓉、油燜口味最受歡迎。深圳、廣州、成都、杭州、上海成夜宵時段的小龍蝦訂單占比最高的城市。

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不只是小龍蝦，燒烤也備受歡迎。數據顯示，儘管受到疫情衝擊，燒烤小店的夜宵訂單量仍實現逆勢增長，展現出超強的韌性。2020年上半年夜宵時段，用戶在美團平台上共消費231萬單燒烤，與2019年上半年相比，增長了14.4%。廣東的深圳、東莞。廣州、珠海更入圍內地燒烤夜宵時段訂單量top10榜單。

作為消費市場增長的重要力量，夜宵經濟擁有巨大的增長潛力，小店經濟也帶動了城市的煙火氣。

責任編輯：尹航

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