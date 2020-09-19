【中美角力】中方發布不可靠實體清單規定 反制美國

中國商務部發布《不可靠實體清單規定》，將審查外國實體，在其國際經貿及相關活動中，「是否危害中國國家主權、安全、發展利益」，中方可以規定限制其在中國境內的活動，規定即日起施行。美國早先將華為等中國企業納入實體清單，中方此舉被外界視為反制美國。

將禁不可靠外企投資中國

規定提出，外國實體在國際經貿及相關活動中，若有危害中國國家主權、安全、發展利益；違反正常的市場交易原則，中斷對中國企業或個人的正常交易，或對中國企業、其他組織或者個人採取歧視性措施， 嚴重損害中國企業或個人合法權益，將採取「相應措施」。

規定所稱外國實體，包括外國企業、其他組織或者個人。規定指出，官方將在國務院商務主管部門建立工作機制辦公室，根據有關方面的建議、舉報，決定是否對有關外國實體的行為進行調查。

經調查後，將決定是否將有關外國實體列入不可靠實體清單，若列入，可以決定採取下列一項或者多項措施：

限制或者禁止其從事與中國有關的進出口活動；

限制或者禁止其在中國境內投資；

限制或者禁止其相關人員、交通運輸工具等入境；

限制或者取消其相關人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格；

根據情節輕重給予相應數額的罰款；

其他必要的措施。

規定指，有關外國實體在公告明確的改正期限內改正行為並採取措施消除行為後果，可移出不可靠實體清單。

蘋果、高通、思科等美企或被針對

美國去年把華為等中國企業列入制裁的「實體清單」後，商務部去年5月31日就宣布，中國將建立不可靠實體清單制度。官媒《環球時報》今年5月的社評稱，由於美國總統特朗普擴大打壓中國企業，中方準備將蘋果等美國有關企業列入「不可靠實體清單」，又指將調查高通、思科等企業。

而美國商務部宣布，20日（周日）起禁止下載包括TikTok、WeChat的中國APP。中國商務部在公布上述規定前，已回應稱，如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

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責任編輯：蒯宇澄

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