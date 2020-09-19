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【美次卿訪台】解放軍19架軍機今早再現身台海 台防空導彈追蹤監控

國情動向 13:46 2020/09/19

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台海局勢緊張升溫，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪問台灣之際，解放軍東部戰區繼續在台海附近組織實戰化演練。台灣的空軍司令部表示，解放軍今日上午有19架戰機及軍機飛入台灣西南、西北空域防空識别區，在台海中線聚集。

台灣軍方派遣戰機緊急起飛應對，廣播驅離，又用防空導彈追蹤監控。

台灣軍方指，在台灣附近空域活動的解放軍戰機，包括12架殲16，殲10、殲11及轟6轟炸機各2架及1架運8反潛機。

台灣軍方譴責解放軍軍機連續兩日飛越海峽中線，嚴重破壞台海及區域和平與穩定的現狀，呼籲大陸當局懸崖勒馬，不要成為麻煩製造者。

解放軍軍機連續2天多架次飛越台海中線，圖為運8反潛機。

解放軍軍機昨日起連續出現在台灣的西南、西部、北部及西北空域，昨日上午7時至11時，台灣空軍全台各基地各型戰機起飛達17次，形容情況罕見緊急。

在北京，國防部新聞發言人任國強昨日回應美台互動頻繁時稱，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

他批評，近期美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華還是挾洋自重，都是癡心妄想，注定是死路一條，玩火者必自焚，強調解放軍有能力挫敗一切外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑。

克拉奇出席李登輝告別追思禮拜

在台北，克拉奇今日出席李登輝前總統的告別追思禮拜，日本前首相森喜郎亦有出席。蔡英文總統致詞時，感謝李登輝一生奉獻，又說有責任承接李登輝的成就，持續確立台灣的主體性，深化並發揮台灣的民主自由。

克拉奇昨日亦到總統官邸參加晚宴，蔡英文在社交網站Facebook上載照片，參與晚宴的包括克拉奇的代表團成員，以及台積電創辦人張忠謀。蔡英文表示，針對台美合作議題，彼此進行深入交流，期望可以持續合作及對話，讓台美夥伴關係更友好、更密切。克拉奇是41年來，到訪台灣的美國國務院最高級別官員。

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責任編輯：蒯宇澄

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