【中美科技戰】字節跳動入稟美國法院 阻TikTok禁令生效

美國特朗普政府周五（18日）宣布，20日起禁止抖音海外版TikTok和微信（WeChat）在美國的網店下載和更新。TikTok母公司字節跳動同日晚上緊急入稟法院，尋求阻止華府禁令生效。騰訊 （0700） 則據報在美國禁令生效前，已將WeChat更改名稱為WeCom，作為WeChat的潛在替代者。

字節跳動周五晚向華盛頓聯邦法院入稟，挑戰華府實施TikTok禁令。入稟狀指，特朗普封殺TikTok是越權，且是為政治目的而做，而不是按法律要求阻止對美國構成的「反常且特別的威脅」，禁令違反美國憲法保障言論自由的第一修正案。

入稟狀續指，特朗普的行動會「破壞數以百萬計美國人表達自己的網上社群」，又批評美國商務部無視公司對承諾保護美國用戶私隱及安全並提出的證據。

至於騰訊昨晚回應稱，曾與美國政府進行多輪溝通，但雙方尚未達成共識。騰訊表示，WeChat一直遵守海外當地的法律法規，其數據政策與程序符合全球最嚴格標準。公司將會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案。

禁令生效前 WeChat下載量飆升

另據路透社報道，根據美國專利及商標局的記錄，騰訊於上月19日註冊了WeCom商標。外媒援引兩位消息人士稱，WeCom並不在美國對WeChat相關交易禁令的範圍之內。

此外，移動分析公司Sensor Tower數據顯示，WeChat周五在iPhone商店的下載量飆升，躋身排行榜前百名。WeChat今年在美國的下載量排名通常在1000名至1500名之間。至於本身已非常熱門的TikTok，數據指其排名第4位置不變。

中國商務部新聞發言人周六回應表示，美方的舉動嚴重損害有關企業的正當合法權益，擾亂正常的市場秩序，中方堅決反對。如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

商務部今日並發布「不可靠實體清單」規定，將對危害中國國家主權和安全的外國企業，採取相應措施。

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責任編輯：蒯宇澄