【中國經濟】人行馬駿：基本面支撐人民幣升值 但美元未必持續走弱

中國人行貨幣政策委員會委員馬駿表示，預計今年四季度中國GDP按年增速將恢復到6%左右，宏觀政策將於明年年初開始回歸常態；對於近期人民幣升值，他指這反映國際投資者對中國經濟表現優於其他大國的判斷，但情況可能有變，從美國經濟復甦情況看，美元未必會持續走弱。

預計四季度中國GDP恢復到6%

馬駿在接受內媒騰訊財經採訪時指出，中美央行選擇不同的貨幣和利率政策是基於GDP、失業率等經濟數據表現的差異，中國的經濟基本面支撐正利率。中國的貨幣政策是獨立的，中國的利率基本不受制於外部利率的牽制。

人民幣兌美元本周屢次刷新逾16個月高位，馬駿認為，未來六個月，美國經濟的按月恢復的速度可能會赶超中國（因為美國現在正處於最低谷的時候）。從這個意義上講，美元未必持續走弱。

人民幣對美元升值還是貶值，在很大程度上取決於未來一段時間中國經濟環比增速與美國經濟增速哪個更強。

近期美元處於下跌趨勢，美元指數從3月高點已經跌去了約10%，馬駿指，美元的國際地位是在相當長期的歷史過程中形成的，不會因為短時間內的匯率貶值或升值受到影響。但「如果美國對它國持續濫用金融制裁工具，則會激勵其它國家設法擺脫對美元支付體系的依賴」。如果美國對內長期實施無節制的量化寬松政策和財政刺激，也會使一些國際投資者由於擔心美元貶值和美債安全問題而減持美元資產。

宏觀政策將於明年年初開始回歸常態

對於中國經濟復甦，馬駿認為，今年四季度中國GDP按年增速恢復到6%左右、城鎮調查失業率回落到5.5%左右是大概率事件。目前的經濟復甦主要靠基建和房地產投資拉動，但隨著製造業利潤的大幅反彈，製造業投資也會回升。消費雖然仍然滯後，但預計在數月內也會回到正常軌跡。「到明年一季度，經濟復甦的任務應該基本完成，宏觀政策也應該開始回歸常態。」

他並稱，銀行讓利實體經濟的壓力和空間是存在的：對於許多小微企業而言，眼下是生死存亡的問題；對於多數銀行而言，只是利潤多少的問題。適度讓利不會導致金融風險的出現，反而可以通過幫助實體經濟復甦而降低未來銀行不良貸款率，支持金融穩定。

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責任編輯：蒯宇澄