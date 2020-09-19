【華為禁令】AMD指已獲華為供貨許可證　美封殺後首家

外媒報道，美國電腦處理器生產商AMD高級副總裁Forrest Norrod透露，已獲得對中國華為供貨的許可證，預計公司業務不會因為美國對華為的禁令，而受到重大影響。

這是美國對華為禁令在本月15日正式生效後，第一家公開表示獲得向華為供貨許可證的廠商。華為有多款電腦產品採用AMD銳龍系列CPU。

Forrest Norrod在一個技術大會上強調，公司會百分百致力遵守美國法律，並已採取適當措施，確保公司管理好實體名單，以及與客戶或潛在客戶的關係。

不過，有分析指，因為CPU只是電腦的核心部件之一，顯示屏、內存、存儲等重要零部件缺一不可。目前三星Display、LG Display等顯示面板廠商，以及美光、SK海力士、鎧俠（Kioxia）等存儲芯片廠商，以及COMS圖像傳感器廠商索尼都已斷供華為，如果這些重要的零部件的供應商無法恢復對華為供貨的話，華為電腦的出貨仍將受到很大影響。

據悉，英特爾、美光、三星、SK海力士、台積電、聯發科、中芯國際 （00981） 等多家廠商，早前表示已向美國商務部申請向華為繼續供貨的許可證。

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責任編輯：蒯宇澄

