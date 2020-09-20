  • 32°C
香港時間 : 2020920日 (日) 16:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

TikTok僅交20%股權 但美國新公司美資仍佔多數？

國情動向 16:13 2020/09/20

分享：

中美科技戰，美國總統特朗普同意中國程式TikTok與美企甲骨文、沃爾瑪合作協議。TikTok在交易中，只向2家美企出售20%美國業務股權，未如美國鷹派所願撇清中國關係。不過，鑑於TikTok母公司字節跳動大股東當中，有不少美國資本，美資今後在TikTok美國業務新公司，整體仍可以說佔多數股權。

字節跳動在美國時間周六（19日）經Twitter發表聲明，稱公司與甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）提出的方案，解決了美國政府的國家安全顧慮，並安定了TikTok在美國經營的未來，公司對此表示欣慰。

聲明指出，甲骨文會成為TikTok的「信任科技供應商」（trusted technology provider），負責儲存TikTok美國用戶數據，確保完全滿足美國國家需要；TikTok亦正與沃爾瑪展開商業夥伴合作。

TikTok美國業務今後會成立新公司TikTok Global。聲明交代，甲骨文及沃爾瑪會參與TikTok Global上市前融資，合共持股20%；新公司總部會設在美國境內，為美國創造2.5萬個職位。

TikTok：看新聞才知 特朗普單面稱交易抽成50億美元

甲骨文、沃爾瑪各自發表聲明之中，分別表示會持有TikTok Global 12.5%及7.5%股權。沃爾瑪行政總裁董明倫（Doug McMillon）會成為TikTok Global董事會成員，而董事會共有5席。

CNBC引述消息人士報道，交易完成後，字節跳動仍會持有TikTok Global其餘80%股權。不過，由於字節跳動本身有40%股權由美國創投基金持有，因此特朗普政府技術上可以表示，美資在TikTok Global佔多數控制權。

沃爾瑪為何投資TikTok？中美科技戰反釀合作

TikTok今次交易預料仍需中國政府批准，鑑於TikTok保留了科技控制權，公司早前據報有信心可以過關。特朗普則表示，這宗交易「做得成就很好，做不成也沒有所謂」（If they get it done that's great, if they don't that's fine too.）

字節跳動未有提及TikTok Global總部會設在美國甚麼地方，特朗普則宣稱新公司相信會設於德州。德州傳統上為親共和黨州份，而美國科企總部集中地，西岸加州與華盛頓州，都是親民主黨州份。

特朗普亦單方面稱，交易會供出50億美元在美國成立教育基金。但字節跳動表示，公司看新聞才知道這消息。

字節跳動：不涉業務技術出售 協議需獲中美批准

TikTok談判內幕流出：張一鳴3考量 不要微軟1550億

TikTok賣盤選甲骨文2特點 比微軟接盤更易滿足中美

TikTok僅交20%股權 但美國新公司美資仍佔多數

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】中方發布不可靠實體清單規定 反制美國
今日
【中美角力】中方發布不可靠實體清單規定 反制美國
【中美角力】特朗普對Wechat禁令 美法官考慮暫時叫停
今日
【中美角力】特朗普對Wechat禁令 美法官考慮暫時叫停
【中美角力】騰訊在美遊戲投資 傳引來美國國安審查
2020/09/18
【中美角力】騰訊在美遊戲投資 傳引來美國國安審查
【中美角力】中美關係這件事 令崔天凱難以入眠
2020/09/18
【中美角力】中美關係這件事 令崔天凱難以入眠
「中國已非發展中國家」德國對華關係從拍檔變對手
2020/09/18
「中國已非發展中國家」德國對華關係從拍檔變對手
地緣政治 外交 科技戰 抖音 字節跳動 WalMart 中美關係 中國 美國 特朗普

下一篇文章

TikTok：看新聞才知 特朗普單面稱交易抽成50億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中美關係這件事 令崔天凱難以入眠
【中美角力】中美關係這件事 令崔天凱難以入眠
【中美角力】兩大原因　美國禁微信讓中國移民憂心如焚
【中美角力】兩大原因　美國禁微信讓中國移民憂心如焚
【美次卿訪台】解放軍19架軍機今早再現身台海 台防空導彈追蹤監控
【美次卿訪台】解放軍19架軍機今早再現身台海 台防空導彈追蹤監控
【中美角力】美助卿批評中國是「無法無天的惡霸」 籲各國抗衡
【中美角力】美助卿批評中國是「無法無天的惡霸」 籲各國抗衡
【中印衝突】解放軍在邊境用大聲公播印度歌 環時：凸顯印軍「四面楚歌」
【中印衝突】解放軍在邊境用大聲公播印度歌 環時：凸顯印軍「四面楚歌」
【中美角力】特朗普對Wechat禁令 美法官考慮暫時叫停
【中美角力】特朗普對Wechat禁令 美法官考慮暫時叫停