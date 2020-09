中美科技戰,美國總統特朗普同意中國程式TikTok與美企甲骨文、沃爾瑪合作協議。TikTok在交易中,只向2家美企出售20%美國業務股權,未如美國鷹派所願撇清中國關係。不過,鑑於TikTok母公司字節跳動大股東當中,有不少美國資本,美資今後在TikTok美國業務新公司,整體仍可以說佔多數股權。

字節跳動在美國時間周六(19日)經Twitter發表聲明,稱公司與甲骨文(Oracle)、沃爾瑪(Walmart)提出的方案,解決了美國政府的國家安全顧慮,並安定了TikTok在美國經營的未來,公司對此表示欣慰。

聲明指出,甲骨文會成為TikTok的「信任科技供應商」(trusted technology provider),負責儲存TikTok美國用戶數據,確保完全滿足美國國家需要;TikTok亦正與沃爾瑪展開商業夥伴合作。

TikTok美國業務今後會成立新公司TikTok Global。聲明交代,甲骨文及沃爾瑪會參與TikTok Global上市前融資,合共持股20%;新公司總部會設在美國境內,為美國創造2.5萬個職位。

TikTok:看新聞才知 特朗普單面稱交易抽成50億美元

甲骨文、沃爾瑪各自發表聲明之中,分別表示會持有TikTok Global 12.5%及7.5%股權。沃爾瑪行政總裁董明倫(Doug McMillon)會成為TikTok Global董事會成員,而董事會共有5席。

CNBC引述消息人士報道,交易完成後,字節跳動仍會持有TikTok Global其餘80%股權。不過,由於字節跳動本身有40%股權由美國創投基金持有,因此特朗普政府技術上可以表示,美資在TikTok Global佔多數控制權。

沃爾瑪為何投資TikTok?中美科技戰反釀合作

TikTok今次交易預料仍需中國政府批准,鑑於TikTok保留了科技控制權,公司早前據報有信心可以過關。特朗普則表示,這宗交易「做得成就很好,做不成也沒有所謂」(If they get it done that's great, if they don't that's fine too.)

字節跳動未有提及TikTok Global總部會設在美國甚麼地方,特朗普則宣稱新公司相信會設於德州。德州傳統上為親共和黨州份,而美國科企總部集中地,西岸加州與華盛頓州,都是親民主黨州份。

特朗普亦單方面稱,交易會供出50億美元在美國成立教育基金。但字節跳動表示,公司看新聞才知道這消息。

字節跳動:不涉業務技術出售 協議需獲中美批准

TikTok談判內幕流出:張一鳴3考量 不要微軟1550億

TikTok賣盤選甲骨文2特點 比微軟接盤更易滿足中美

▲ TikTok僅交20%股權 但美國新公司美資仍佔多數

