【中美角力】商務部：不可靠實體清單沒預設時間表 不針對特定國家

中美角力持續升級，中國商務部上周六（19日）發布《不可靠實體清單規定》，被認為是反制美國封殺中國企業華為、微信（WeChat）及抖音海外版TikTok等。商務部條約法律司負責人強調，《規定》不針對特定國家或實體，又指合作是中美唯一正確選擇，促美方能與中方相向而行。而清單亦沒有預設時間表和企業名單。

商務部網站發布商務部條約法律司負責人「答記者問」，提到中國堅定維護多邊主義的立場不會變，堅持深化改革、擴大開放的立場不會變，堅決保護各類市場主體合法權益的立場不會變。

僅針對極少數違法外國實體 不會任意擴大範圍

其強調，《規定》僅針對極少數破壞市場規則並違反中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。而《規定》適用範圍嚴格限定，不會任意擴大範圍。而外國實體在被調查過程中有權陳述、申辯。

對於《規定》被指針對美國，該負責人稱，出台《規定》是既定的工作安排，中方去年5月已對外宣布將建立不可靠實體清單制度，而公布《規定》是一規立法工作流程。《規定》既不針對特定國家，也不針對特定實體，也是營造良好營商環境的必要舉措。

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他又稱，合作是中美唯一正確的選擇。希望美方能與中方相向而行，尊重國際法和國際規則，在平等互利的基礎上開展對話和協商。

冀美方與中方相向而行 平等互利對話

他又表示，清單沒有預設時間表和企業名單，若外國實體存在違法行為，工作機制將嚴格按照《規定》，綜合考慮各項因素，嚴肅、審慎決定是否將其列入清單，及是否採取相應處理措施。決定列入清單或採取處理措施，將依法予以公告。

根據《規定》，中國建立不可靠實體清單制度，對外國實體下列行為，採取相應措施：危害中國國家主權、安全、發展利益，違反正常市場交易原則，中斷與中國企業、其他組織或個人的正常交易，或對中企、其他組織或個人採取歧視性措施，嚴重損害中企、其他組織或者個人合法權益。

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對列入不可靠實體清單的外國實體，中方將採取一項或者多項措施：（一）限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動；（二）限制或禁止其在中國境內投資；（三）限制或禁止其相關人員、交通運輸工具等入境；（四）限制或者取消其相關人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格；（五）根據情節輕重給予相應數額的罰款；（六）其他必要的措施。

《規定》提到，根據實際情況，中國可決定將有關外國實體移出不可靠實體清單。有關外國實體在改正期限內，改正其行為並採取措施消除行為後果，可將其移出不可靠實體清單。

責任編輯：林佩怡

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