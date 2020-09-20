▲ TikTok美國賣盤後更值錢 估值據報索價600億美元

中國程式TikTok與美國企業甲骨文、沃爾瑪達成合作協議，並獲美國總統特朗普「祝福」。TikTok美國業務估值本已高達500億美元，甲骨文與沃爾瑪入股後，TikTok據報更尋求將估值調高至600億美元，升值5分1。而根據協議，TikTok今後仍會控制美國業務80%股權。

TikTok同意與甲骨文、沃爾瑪合作，分別向2家美企出售12.5%及7.5%美國業務股權。彭博社報道，2家美企合共會向TikTok中國母公司字節跳動支付120億美元（約936億港元）。

消息人士透露，TikTok美國業務今後設立新公司TikTok Global之估值，仍在評估之中，而字節跳動有意爭取TikTok美國業務賣盤後升值，讓TikTok Global估值達到600億美元（約4,680億港元）。

TikTok僅交20%股權 但美國新公司美資仍佔多數？

TikTok美國業務原本估值已介乎200億至500億美元，比美國「閱後即焚」通訊程式Snapchat母企Snap的350億美元市值還高。

市場研究商CB Insights資料指，字節跳動是全球最值錢初創科企，估值高達1,400億美元（約1.09萬億港元）。TikTok近年在海外市場迅速冒起，美國用戶達到1億人。

TikTok Global今後有意在美國上市，而甲骨文、沃爾瑪在TikTok Global上市前會合共入股20%，其餘80%股權及TikTok程式演算法仍由字節跳動控制。

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責任編輯：連兆鋒