TikTok不排除引入更多投資者 胡錫進：交易仍不公平但避免最壞結果

TikTok美國業務的交易消息不斷，新公司TikTok Global最終有多少股份由美國公司持有，仍是未知數。內地《環球時報》報道指，TikTok母公司字節跳動周日（20日）表示，不排除在甲骨文和沃爾瑪之外，還將引入更多投資者，並強調目前尚未簽署落實TikTok上市前的協議。

《環球時報》總編輯胡錫進亦在微博發文，談及TikTok美國業務的交易。他表示，美媒報道的方案顯然仍有其不公平性，但比當初美方要求關閉TikTok，或者完全賣給美國企業，給字節跳動造成的損失要小，對後者來說相對更容易接受。

這個方案體現出字節跳動的維權起到了某種效果，中國政府不久前對包括AI演算法在內技術出口加以限制的新規，對事態的發展也產生了影響。

胡錫進認為，TikTok的風波本來就不該發生，按理說應在美國被允許繼續正常運行，無論怎麼調整，都是對字節跳動正常權利的侵擾。

不過新形成的方案避免了之前傳的最壞結果，字節跳動的部分關鍵權益得以保留，相信這也是鬥爭的結果。

TikTok的交易協議須中美雙方政府的批准，胡錫進認為這是必須的。最終解決這場風波的任何方案顯然都要有企業、美國政府和中國政府三方的同意，中國政府自始至終都不可能是局外人，而任由華盛頓單方面說什麼是什麼。

胡錫進又認為，特朗普稱新公司將「與中國沒有關係」，由美國公司完全控制，這句話像是特朗普對美國選民的交代。

美國總統特朗普稍早前表示，原則上已批准TikTok與甲骨文等美​​國公司的交易，新公司將向得州一個教育基金捐款50億美元。據彭博社報道，甲骨文、沃爾瑪各持有新公司TikTok Global的12.5%及7.5%股權；字節跳動繼續掌握核心演算法。

字節跳動其後澄清，首次聽聞捐50億美元教育基金。

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責任編輯：馬佩君

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