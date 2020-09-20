【兩岸角力】汪洋：台獨是絕路 挾洋自重給台帶來不可承受風險

台海局勢緊張升溫，大陸全國政協主席汪洋警告，台獨是絕路，挾洋自重、鋌而走險，只會給台灣帶來不可承受的風險。

海峽論壇今日在福建開幕，汪洋視像致詞，據報是海峽論壇12年來，全國政協主席首次沒有出席大會。此前，國民黨因不滿央視「求和說」未道歉，而臨時決定不參加論壇。

▲ 海峽論壇開幕，汪洋視像致詞。

汪洋在致詞時稱，今年雖有新冠肺炎疫情和台灣「人為阻撓」的不利影響，論壇仍隆重舉行；兩岸關係發展的根基在民間，民間交流看似平常之事，確有非常之功。

交流則兩利 隔阻則兩傷

他說，兩岸是「不可分割的命運共同體」，「任何勢力、任何困難都割斷不了我們的血脈親情，壓制不住我們往來互動的共同心願」，而兩岸關係幾十年的發展說明交流則兩利，隔阻則兩傷。

他提到，今年前8個月，兩岸貿易額逆勢增長10%，但同時台灣有人卻要限制兩岸交流合作，「妄圖與大陸經濟脫鉤，文化斷裂」。他稱，這不是政治分歧，而是歷史逆流，對台灣有百害而無一利。

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他強調，台獨是絕路，挾洋自重，只會給台灣帶來不可承受的風險；在某些外國勢力眼中，台灣只不過是與中國大陸博弈的棋子。「中國大陸在一窮二白的年代鐵骨錚錚，今天更不會容忍國家主權安全、發展利益受到任何損害。」

堅持「九二共識」 推進兩岸關戚和平發展

汪洋重申，世界上只有一個中國，兩岸同胞都是中國人，強調堅持在「九二共識」基礎上，推進兩岸關係和平發展，增進同胞親情福祉，過上更美好生活。

另外，會前大陸國台辦主任劉結一會見台灣與會人士，是首次不是由全國政協主席會見，中央社稱這顯示海峽論壇層級下降，角色功能打上問號。出席會面的包括新黨主席吳成典、大陸台商組織全國台企聯會長李政宏等。

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責任編輯：林佩怡

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