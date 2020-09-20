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台媒：台軍2戰機升空 遭解放軍6機包圍（有片）

國情動向 19:12 2020/09/20

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台媒：台軍2戰機升空 竟遭解放軍6機包圍（有片）

美國國務次卿訪問台灣，兩岸緊張火上加油。解放軍連日在台灣周圍實戰演習，空軍戰機機群越過台海「中線」。台灣傳媒披露，台軍2架戰機周未升空應對解放軍後，竟反遭解放軍6機包圍。台軍地面指揮中心馬上要求，2架台軍戰機戰術脫離。

台灣中視新聞周日（20日）報道，解放軍飛機周六（19日）演習越過「中線」後，台軍緊急從台中清泉崗基地，派出隸屬第3戰術戰鬥機聯隊的「經國號」（IDF）戰機升空應對，怎料其中一組2架IDF戰機，卻遭到6架解放軍戰機反包夾。

台軍地面戰管中心馬上要求，2架IDF戰機向北、向南機動，採取戰術脫離動作，嘗試擺脫解放軍夾擊。台灣軍方未有否認今次事件，只說事涉軍事，不予置評。

解放軍19軍機再現身台海 台防空導彈追蹤監控

汪洋：台獨是絕路 挾洋自重給台帶來不可承受風險

報道又引述台灣專家分析稱，台軍戰機遭遇包夾有左右、上下兩種情形，此時可以利用戰術翻滾、借助重力向下脫離等動作，避免敵機繞到自身後方。台專家亦懷疑，解放軍「所以進行這番動作，目的在於擺脫台地面導彈部隊鎖定」。

不過，台軍前飛行教官于皓偉表示，台軍地空導隊部隊也不太容易出手幫忙，因為解放軍與台軍戰機相距在幾千英尺範圍內，爆炸碎片射出來可能會傷到自己友機。

解放軍東部戰區上周五（18日）起在台海附近組織實戰化演練，中國國防部發言人任國強表示，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動；台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

解放軍台海實戰演練 胡錫進：就是攻台預演

環時：解放軍可一擊癱瘓台灣機場 甚至毋須過台海中線

台灣軍方禁向解放軍戰機開第一槍 違者法辦

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責任編輯：連兆鋒

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