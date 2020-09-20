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【中美角力】官媒記者：滙豐、FedEx或被列入不可靠實體清單

國情動向 19:41 2020/09/20

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中美角力持續升級，中國商務部近日公布《不可靠實體清單規定》，被指是反制美國打壓中國企業華為、字節跳動旗下的TikTok及騰訊（00700）旗下的WeChat（微信）等。外界關注哪些企業會被列入不可靠實體清單，官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen在Twitter引述消息人士稱，滙豐（00005）及聯邦快遞（FedEx；美：FDX）極可能被列入第一批清單。

值得注意，《環球時報》報道《規定》細節發布時，也提到FedEx及滙豐，指兩間公司因涉及華為、孟晚舟事件而受到批評。

商務部：清單沒預設時間表及企業名單

不過，商務部條約法律司負責人表示，《規定》不針對特定國家或實體，清單亦沒有預設時間表和企業名單。又稱《規定》僅針對極少數違法的外國實體，不會任意擴大範圍，而列入清單的程序是透明規範；外國實體在被調查過程中有權陳述、申辯。

【中美角力】中方發布不可靠實體清單規定 反制美國

【中美角力】商務部：不可靠實體清單沒預設時間表 不針對特定國

《環球時報》報道稱，有消息人士今年5月已透露，中國準備將一些美國公司列入清單，施加限制或調查包括蘋果（美：AAPL）、思科（美：CSCO）及高通（美：QCOM），並暫停向波音（美：BA）購買飛機，以回應美國威脅停止向華為供應芯片（晶片）。

至於FedEx因涉轉運華為包裹至美國，滙豐亦因捲入孟晚舟事件，均受到猛烈批評。報道又提到，滙豐及FedEx也被多間傳媒討論為潛在清單目標。

【華為風暴】滙豐稱沒有「構陷」華為 絕不會為自身利益而歪曲事實

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《人民日報》曾於7月發文指控，公開證據表明，所謂孟晚舟案完全是美國炮製的政治案件，「滙豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演了極不光彩的角色。孟晚舟是清白的！」滙豐之後回應，對華為沒有任何惡意，從未設置陷阱誘捕華為。

責任編輯：林佩怡

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