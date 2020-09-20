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美媒爆中情局4特工劍指中國 全部死在菲律賓風暴下

國情動向 20:36 2020/09/20

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美媒爆中情局4特工劍指中國 全部死在菲律賓風暴下

中美關係陷入建交以來低谷之際，美國在中國周邊不斷加強軍事活動；然而，美國在中國周圍攪局已非新鮮事。美國傳媒爆出，美國中央情報局（CIA）特工，2008年曾嘗試在南海地區，秘密監控中國海軍活動，結果在菲律賓遇上熱帶風暴，4名特工無一生還。

雅虎新聞周末披露，中情局2008年9月派出4名特工，並為他們提供一艘12米（40尺）船隻，前往菲律賓呂宋島以北一個小島，執行針對中國的秘密活動。文章稱，中情局懷疑「中國軍隊佔領着這個島」，而4名特工的任務是在當地設置監察儀器，收集中國海軍艦艇發出的電子訊號。

中情局為了掩人耳目，以及在特工一旦被俘時撇清與美國政府關係，將4名特工假扮成為航海員，負責將他們的船隻由馬來西亞，開往日本交付給「客人」。中情局亦安排特工，使用民用水肺潛水裝備離開船隻，並將電子監察儀器外觀裝扮成岩石。

美國軍機疑假扮馬來西亞飛機 逼近中國海南西沙

文章稱，中情局這次行動不僅在於收集情報，還旨在證明中情局海事部門的重要性。中情局海事部門，與美國海軍存在競爭關係。美國海軍亦有秘密計劃，以平民偽裝從事軍事活動，因此中情局需要這次行動，來向華府證明其價值。

然而，當年熱帶風暴「海高斯」（Tropical Storm Higos）並未如預測般轉向，反而朝住4名特工船隻所在位置襲來。報道引述一名中情局前特別行動部門（Special Activities Division）成員稱，訊號一直追蹤船隻進入了風暴中心，然後消失。

鑑於中情局是次行動高度機密，區內美軍對中情局特工出事也一無所知，並沒有參與搜救行動。中情局據報反而向日本自衛隊求助，讓日方艦艇在事發海域搜索，但最終一無所獲。「連一件漂浮救生衣都沒有。」

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責任編輯：連兆鋒

 

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