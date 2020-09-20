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【微信禁令】騰訊：WeChat或無法在美獲新用戶 續與華府磋商

國情動向 20:28 2020/09/20

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美國周日（20日）起，禁止下載騰訊（00700）旗下即時通訊應用程式WeChat（微信）。騰訊公告稱，有關禁制生效後，WeChat可能無法在美國獲得新用戶，現時在美國的用戶持續更新也可能受到負面影響，公司並將繼續與美國政府等磋商，以達成長遠解決方案。

美國商務部日前宣布，20日起禁止境內有關WeChat的交易，包括禁止通過美國的應用程式商店發布或維護WeChat應用程式。

騰訊就禁制生效後提出3點可能情況：

1. 美國現有WeChat用戶，可能可以繼續使用WeChat進行交流

2. WeChat可能無法在美國獲得新用戶，而現時在美國的用戶持續更新WeChat也可能受到負面影響

3. 通過WeChat提供的服務質量，可能會受到負面影響

騰訊表示，正評估有關禁制對公司的影響，亦一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商，以達成長遠解決方案。

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責任編輯：林佩怡

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