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【微信禁令】美國對WeChat禁令 被法官叫停

國情動向 21:46 2020/09/20

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美國禁止下載騰訊（00700）旗下即時通訊應用程式WeChat（微信），周日（20日）起生效。外電最新報道，美國法官發布針對WeChat限制的臨時禁制令，有關WeChat禁令將被暫停。

美國加州地方法官Laurel Beeler在一份命令中稱，提起訴訟的微信用戶「對第一修正案的價值提出了嚴重質疑，權衡利害（balance of hardships）後，傾向原告一方」。其初步禁令阻止了美國商務部的禁令。

騰訊稍早公告稱，美國商務部對WeChat的交易禁制於20日生效，包括禁止通過美國的應用程式商店發布或維護WeChat應用程式，以及提供若干技術服務用以在美國運行或優化WeChat應用程式，例如內容推送服務以及互聯網託管和點對點服務。

騰訊稱，有關禁制生效後，WeChat可能無法在美國獲得新用戶，現時在美國的用戶持續更新也可能受到負面影響，公司正評估有關影響，並將繼續與美國政府等磋商，以達成長遠解決方案。

【微信禁令】騰訊：WeChat或無法在美獲新用戶 續與華府磋商

【中美科技戰】美周日起禁下載TikTok及WeChat 中方稱將採取必要措施

【中美角力】特朗普對Wechat禁令 美法官考慮暫時叫停 

責任編輯：林佩怡

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