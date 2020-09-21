【中美角力】中梵擬延長協議　蓬佩奧稱「恐危及梵蒂岡威信」

據報梵蒂岡和中國官員本月稍後將舉行會談，協商延長主教任命臨時協議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）批評中國迫害宗教變本加厲，他警告，梵蒂岡若與中國延長協議恐將危及梵蒂岡道德權威。

蓬佩奧（Mike Pompeo）推文說：「梵蒂岡兩年前與中國達成協議，希望有助中國的天主教會。然而中國為害教徒的行徑變本加厲。梵蒂岡若延長這項協議，恐將危及自身的道德權威。」

蓬佩奧18日也在美國宗教雜誌「最重要的事」（First Things）發表長文指出，在中國國家主席習近平的極權統治下，中國人權狀況嚴重惡化，宗教信徒受害尤深。

蓬佩奧在文章中稱，有可靠報道披露新疆穆斯林遭強行絕育和墮胎、天主教神父和教徒被虐待，基督教地下教會也被查封，這一切目的是要讓上帝也服從黨，並將習近平塑造為「超凡脫俗的神靈」。他說，如今更甚以往，中國人民需要梵蒂岡的道德上的權威和見證，來向中國的宗教信徒傳達支持。

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蓬佩奧表示，中梵簽署協議兩年後，顯然這項協定並未讓天主教徒免於遭受中國的蹂躪，更不用說中國對基督徒、藏傳佛教徒，法輪功學員和其他宗教信徒的殘酷迫害。他說，面對中國無休止地依黨的意志和極權綱領打壓所有宗教團體，梵蒂岡應強力並持續表達教會向世界所教導的宗教自由和團結的理念。

天主教權威刊物《美國》期刊早前透露，梵蒂岡希望在中國設立常設代表處，以促成梵蒂岡國務卿帕羅林與總理李克強會面。報道指出，中梵沒有外交關係，梵蒂岡一直希望在中國開設常設代表處，作為與中國政府及當地教會溝通的窗口，但被中國政府拒絕，北京的前提是教廷必須與台灣斷交。

報道又說，為期兩年的中梵主教任命臨時協議下月到期，梵蒂岡已準備好延長協議，認為中梵協議具有作用，可藉此打開與中國直接對話的大門，包括解決主教任命爭議，促成中國教會生活正常化，以及在適當時機，觸及中梵自1951年中斷的外交關係問題。

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責任編輯：游昊雲

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