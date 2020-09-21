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【TikTok】美媒：特朗普局部勝利 但當初目標全無達到

國情動向 11:01 2020/09/21

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【TikTok】美媒：特朗普局部勝利 但當初目標全無達到

中美科技戰TikTok一役有望告一段落。美國總統特朗普「祝福」中國程式TikTok與美企甲骨文、沃爾瑪合作方案，TikTok禁令如無意外可以解除。美國上億TikTok用戶鬆一口氣之餘，美國傳媒認為，TikTok美國新公司預計創造2.5萬個崗位，為特朗普在大選前迎來一場局部勝利，然而特朗普當初對TikTok出手時口講目標，幾乎全無達到。

TikTok是次與甲骨文、沃爾瑪交易，以下細節可謂讓中美雙方各取所需：

有利美方 有利中方
TikTok美國業務轉化為新公司TikTok Global TikTok母企字節跳動掌握TikTok Global 80%股權
甲骨文、沃爾瑪分別入股TikTok Global 12.5%及7.5% 字節跳動繼續控制TikTok程式演算法
TikTok Global總部設於美國，創造2.5萬職位 TikTok美國業務估值爭取升值20%至600億美元
TikTok Global董事會5席中，美國人佔4席 中美科技戰反而變成中美科技合作，打臉「脫鉤」

胡錫進：交易仍不公平 但避免最壞結果

TikTok用戶搞禍6月造勢會 引特朗普出手

TikTok在公眾視線下於美國政壇捲入風波，可說始於今年6月。當時反對特朗普民眾以TikTok動員，號召免費預訂特朗普造勢會門票後，集體「放飛機」。特朗普在疫情爆發以來首場造勢大會，就此爆冷場，總統據報大怒。

彭博社稱，華府內對中國鷹派當時看準機會發功，遊說特朗普向他們視為國家安全威脅的TikTok出手，而特朗普本來就將疫情矛頭中國，於是應了鷹派要求。

特朗普遂在7月開始，將中國話題焦點由疫情轉至TikTok。特朗普威脅禁止美國人使用TikTok，要求TikTok向美國企業全盤出售在美業務。他又在可疑的情況下堅持，美國政府要從交易中佣金分成，令人聯想到他以往從事地產交易的日子。

TikTok美國賣盤後更值錢 估值據報索價600億美元

特朗普達不到目標 但選前收拾危機就是贏

彭博社明言，特朗普周末批准TikTok、甲骨文、沃爾瑪交易方案時，上述目標他幾乎無一達到。當時距離特朗普設下的9月20日交易死線，只有20小時。

但特朗普可說贏得局部勝利。TikTok Global會為美國帶來2.5萬個職位，特朗普宣稱公司總部可能設在親共和黨的德州。更重要的是，特朗普在大選6周之前，收拾了一場涉及美國上億網民的社交網絡危機。

協議之下，縱美方可檢查TikTok源代碼，新董事會亦會有美方數據安全專家，但字節跳動仍掌握TikTok Global 80%股權及演算法，未如鷹派所願與中國切割。美國反華派參議員努比奧（Marco Rubio）等人，亦隨即質疑協議。

TikTok僅交20%股權 但美國新公司美資仍佔多數？

財長商務部長力撐方案 蓬佩奧也放軟立場

不過，彭博社報道稱，美國國務卿蓬佩奧亦已放輕了反對力度，美國財長姆欽、商務部長羅斯則一直支持方案。字節跳動本身有40%股權由美國創投基金持有下，華府更可視TikTok Global整體53%為美國持有。特朗普本人甚至公開宣稱，TikTok Global百分百由美國控制，「與其他國家沒有任何關係」。

至於華府那份交易分成，特朗普單方面表示，交易會成立50億美元基金，在美國用作教育。「他們會做我所要求的貢獻。」字節跳動則說，看新聞才知有這事，而公司向來都致力投資教育，並計劃為世界各地學生設立網上課室。

TikTok：看新聞才知 特朗普單面稱交易抽成50億美元

TikTok談判內幕流出：張一鳴3考量 不要微軟1550億

沃爾瑪為何投資TikTok？中美科技戰反釀合作

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責任編輯：連兆鋒

 

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