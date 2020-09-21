【TikTok賣盤】字節跳動回應4大傳聞　這樣再反駁特朗普

字節跳動近日宣佈，TikTok、甲骨文、沃爾瑪達成原則性共共識，三方共同進行合作協議。字節跳動周一（21日）早上發聲明，列出4點不實傳言；其中除強調字節跳動將持TikTok Global的80％股權外，還再度反駁特朗普稱，交易涵蓋在美設立50億美元教育基金之說。

其一：字節跳動對TikTok Global持股比例多少？

字節跳動聲明中表示，TikTok Global是字節跳動持股100%的子公司，總部在美國，之後會啟動一輪小比例的Pre-IPO融資，融資後TikTok Global將成為字節跳動持股80%的子公司。而TikTok Global的董事會包括字節跳動的創始人和字節跳動的現任董事，以及沃爾瑪CEO。

【TikTok】美媒：特朗普局部勝利 但當初目標全無達到

TikTok不排除引入更多投資者 胡錫進：交易仍不公平但避免最壞結果

其二：字節跳動會否出售TikTok演算法？

而關於外界傳聞，甲骨文可能利用並佔有TikTok的演算法。字節跳動強調，目前的方案中，不涉及任何演算法和技術的轉讓。甲骨文對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限。

其三：TikTok必需向美國財政部交稅50億美元？

而有傳言稱TikTok必需向美國財政部交稅50億美元。字節跳動解釋，這事是對公司未來幾年業務發展所需繳納的企業所得稅和其他經營稅的一個預測。實際稅額還需根據業務的發展實際情況和美國的稅收結構而定，與此次合作方案無關。

TikTok美國賣盤後更值錢 估值據報索價600億美元

【中美科技戰】字節跳動入稟美國法院 阻TikTok禁令生效

其四：特朗普稱交易涵蓋一項50億美元教育基金？

而先前美國總統特朗普稱，他已批准交易，允許TikTok繼續在美營運，並指出這筆交易將涵蓋一項50億美元教育基金。字節跳動表示，「我們也是從新聞中第一次聽說」，但公司一直致力於教育領域的投入，也計劃和合作夥伴、全球股東一起為全球的學生啟動基於AI和影音技術的線上課堂項目。

TikTok周日已曾在社交媒體，作出這一表述。

TikTok：看新聞才知 特朗普單面稱交易抽成50億美元

【TikTok賣盤】中國「相信會點頭」但特朗普會嗎？

【TikTok賣盤】特朗普稱不滿TikTok交易方案 賣盤突傳變數

TikTok甲骨文「大刁」難合鷹派胃口 特朗普會否批准？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁