北京自貿區方案出爐：建設法定數字貨幣試驗區及數字金融體系

內地在「雙循環」新發展格局下，自貿區發展備受關注。國務院印發北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案，以及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案。其中，北京自貿試驗區將擴大金融領域開放，開展本外幣一體化試點；方案又支持人民銀行數字貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數字貨幣試驗區和數字金融體系。

方案提到，北京自貿試驗區的實施範圍119.68平方公里，涵蓋3個片區，包括科技創新片區、國際商務服務片區及高端產業片區。

該自貿試驗區深入實施創新驅動發展、推動京津冀協同發展戰略等要求，助力建設具有全球影響力的科技創新中心，加快打造服務業擴大開放先行區、數字經濟試驗區，構建京津冀協同發展的高水平對外開放平台。各項改革試點任務具備條件的，在中關村國家自主創新示範區全面實施，並逐步在北京市推廣試驗。

擴大金融開放 開展本外幣一體化試點

北京自貿試驗區將動投資貿易自由化便利化，深化金融領域開放創新。在擴大金融領域開放方面，將開展本外幣一體化試點，允許區內銀行為境外機構人民幣銀行結算賬戶（NRA賬戶）發放境外人民幣貸款，允許更多外資銀行獲得證券投資基金託管資格。

方案又鼓勵符合條件的中資銀行開展跨境金融服務；探索賦予中關村科創企業更多跨境金融選擇權，創新企業外債管理方式，逐步實現中關村國家自主創新示範區非金融企業外債項下完全可兌換。支持跨國公司通過在境內設立符合條件的投資性公司，依法合規設立財務公司。

促進金融科技創新方面，支持人行數字貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數字貨幣試驗區和數字金融體系，依託人行貿易金融區塊鏈平台，形成貿易金融區塊鏈標準體系，加強監管創新。建設金融科技應用場景試驗區，建立應用場景發布機制。

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湘皖亦建立自貿試驗區 浙江擴區著力油氣產業鏈

至於湖南自貿試驗區總體方案，著力打造世界級先進製造業集群、聯通長江經濟帶和粵港澳大灣區的國際投資貿易走廊、中非經貿深度合作先行區和內陸開放新高地。開展外商投資股權投資企業合格境外有限合夥人（QFLP）試點，申請前一年外國投資者的資產總額要求降為不低於2億美元，取消對外國投資者在中國境內已設立外商投資企業的數量要求。而探索開展境內人民幣貿易融資資產跨境轉讓業務。

安徽自貿試驗區則發揮推進「一帶一路」建設和長江經濟帶發展的重要作用，推動科技創新和實體經濟發展深度融合，加快推進科技創新策源地建設、先進製造業和戰略性新興產業集聚發展，形成內陸開放新高地。

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其中合肥片區重點發展高端製造、集成電路、人工智能、新型顯示、量子信息、科技金融、跨境電商等產業，打造具有全球影響力的綜合性國家科學中心和產業創新中心引領區。另外，安徽自貿試驗區探索開展離岸保險業務。

而浙江自貿試驗區擴展區域，著力打造以油氣為核心的大宗商品資源配置基地、新型國際貿易中心、國際航運和物流樞紐、數字經濟發展示範區和先進製造業集聚區。

責任編輯：林佩怡

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