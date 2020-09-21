【中國經濟】國研中心：不宜輕易判斷人幣進入升值趨勢

國務院發展研究中心金融研究所副所長陳道富稱，從經濟內在趨勢看，人民幣在未來一段時間內會持續面臨升值壓力，但在未來全球相對動盪，格局變化的情況下，還不宜輕易地做出人民幣滙率的一個趨勢性的判斷。

指人幣未來會持續面臨升值壓力

陳道富近日在中國財富管理50人論壇（CWM50）上表示，這次人民幣升值與美元貶值有極大關係。從大趨勢來看，美元當然是處在逐步下行的貶值趨勢，但一些短期的格局變化和短期的經濟政策變化，足以影響短周期波動。

他指，中國正逐步加快資本賬戶開放，尤其是最近幾年加大了股票和債券市場的對外開放，跨境資金流動正尋找新的平衡。中美博弈和世全球格局正在發生重大變化，匯率可能會面臨比較大的非純粹經濟和經濟政策變化引發的波動。

他稱，中國已具備實行趨向更靈活化、以市場供求為主的滙率形成機制，但為避免滙率因非經濟因素導致的過度波動，仍然有必要採取趨於靈活的、有管理的滙率制度。

他並表示，中國不宜保持過高的利率水平。滙率升值對實體經濟具有一定的緊縮效果，對房地產等非貿易部門會帶來上漲壓力，吸引套利性資金流入國內。從中國這兩個月的核心CPI（扣除掉豬肉等價格）等指數分析，國內總需求仍處在不足的狀況。因此，利率需要綜合考慮到現在匯率升值的緊縮效應，和CPI所反映出的需求不足狀況。

人民幣兌美元中間價周一（21日）報6.7595，較上日跌4點子，終止連升5日。離岸、在岸人民幣兌美元在6.75-6.76區間徘徊。

另外，中國人民銀行公布，內地9月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，一年期3.85厘，五年期以上品種利率4.65厘。連續5個月持平，符合預期。

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責任編輯：蒯宇澄

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