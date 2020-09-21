▲ 【中美5G科技戰】紐時：美國「數碼斬首」華為 僅靠過去成功非未來軌跡

中美5G科技戰，美國特朗普政府大力切斷華為晶片（芯片）供應，華為晶片存貨可能只夠一年半載，往後高端設備生產恐面臨巨大困難。《紐約時報》形容，美國對華為「數碼斬首」，展示了驚人科技實力，但這更大程度上只反映了美國過去的成功，而非美國未來發展的軌跡。美國激起中國自強嘗試擺脫技術受制於人下，若再不重視自身進步，往後恐怕一路走下坡。

紐時文章稱，華為既代表著中國技術最好的一面，但也是中國對美國技術嚴重依賴的例子。華為產品性價比高，智能手機和5G設備在全球都有對之鍾情的客戶。但中國並無法自行生產大部分必需的先進晶片。深挖一下會發現，中國的地位看起來不如美國國務卿蓬佩奧、司法部長巴爾所渲染的強大。

即使中國目前已深刻意識到技術短板，嘗試動用舉國體制攻關，並首先爭取在40納米晶片方面不使用美國技術生產。但文章指出，業內幾乎沒有分析員認為，中國可在短期內擺脫依賴美國技術，而要創建一個完整納米晶片工業，幾乎也沒有辦法可以從零開始。

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美國實力驚人展示 但僅是兌現過去籌碼

紐時稱，美國「數碼斬首」（digital decapitation）華為是驚人的實力展示。「只要美國總統一時衝動，中國其他任何企業都可能遭受同樣命運。想像一下有沒有一個外國，能對Google或亞馬遜採取這樣幹。」

但紐時同時直言，美國的影響力，更多地只反映了美國過去的成功，而不是美國未來的軌跡。美國之所以成為全球晶片工業中心，有賴於多年投資研發，這些創新帶來巨大利潤，也為美國提供了地緣政治武器。「特朗普政府是在兌現數十年研發積累起來的籌碼。」

文章指，展望未來，美國地位似乎並不樂觀。美國技術優勢正在減弱，雖然在晶片設計領域仍佔主導地位，但在製造方面已拱手讓予台灣。美國甚至在晶片設計領域本身也面臨風險，華為子企海思半導體在美國出招前，已就研發晶片取得重大進展。

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世界各國都更有理由自力更生 擺脫美國

與此同時，紐時表示，美國將供應鏈武器化，讓盟友和對手都有了更強理由，減少依賴美國產品。文章提到，北京已經設立了一項290億美元基金，支持國產晶片技術；中芯國際7月宣佈，在北京合資成立計劃投資76億美元公司。「有這樣的資金，中國肯定會取得進展。而美國的盟友，如台灣和南韓，也有自己的增強晶片發展的計劃。」

紐時認為，美國必須有一個正確的認識：使用科技實力是一回事，積累科技實力是另一回事。對華為出手所以奏效，只是因為其他國家依賴美國技術，如今他們都有了自強動力，美國地位亦不如過去一樣堅不可摧。「如果美國的技術優勢繼續下滑，扼殺華為的可能標誌著美國實力的峰頂，此後就是一路向下。」

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責任編輯：連兆鋒