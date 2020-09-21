【中美角力】胡錫進促美台停勾連 否則解放軍行動必大幅升級

▲ 胡錫進促美台停勾連 否則解放軍行動必大幅升級

兩岸問題持續引起關注，《環球時報》總編輯胡錫進表示，解放軍近日行動清楚表明，大陸不再容忍美國派出副國務卿克拉奇訪台等「切香腸的方式」，與台方提升勾連。他認為勾連必須停下來，否則大陸軍事行動必會大幅升級，直至攤牌。

胡錫進指，大陸全社會已對台北當局失去耐心，普遍認為需要給島內台獨勢力根本教訓，如果對方敢開第一槍攻擊解放軍戰機，解放軍便可對台灣軍事力量開展毀滅打擊，把解決台灣問題推向新階段。

胡錫進提到，近日演練說明解放軍已有能力在極短時間內動員組織針對台灣的軍事行動，形容說是演習，但更像實戰。胡錫進又指，大陸社會熱愛和平，但亦必須有強大的軍事能力，和在必要時堅決使用這些能力的決心，並警惕台灣的蔡英文當局要懸崖勒馬，否則會跌入深淵，粉身碎骨。

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台灣的國防部稱，解放軍上周五、六有10多架軍機飛越海峽中綫，進入台灣西南空域。據台灣中視新聞，上周六2架台軍經國號戰機，升空驅離解放軍越中綫戰機期間，被6架解放軍殲-16包圍夾擊，及後戰術脫離。報道稱軍方未有否認事件，只說事涉軍事，不予置評。

另台媒報道，昨日上午解放軍也進入該空域，但沒有前兩日頻繁，台灣的空軍照例廣播驅離；美軍EP-3、E-8C昨也先後在該區巡察。台灣的蔡英文總統昨指出，大陸近來軍事活動，不僅是兩岸、更是區域安全問題，會令整個區域更警覺、了解大陸的威脅。她呼籲北京須自我克制，不要挑釁。台灣的軍方官員則稱，敵情威脅增加後，已要求飛官不挑釁、不擦槍走火，但若受攻擊「一定反擊」。

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責任編輯：游昊雲

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