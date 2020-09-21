《八佰》自封「年度票房全球冠軍」 網民：因疫情得第一光榮嗎？

內地新冠肺炎疫情受控，近月戲院陸續復工、「內循環」經濟發力，抗日電影《八佰》官方微博昨晚宣布，累計票房28.83億人民幣，「登頂2020年度票房全球冠軍」，並稱是華語電影首度問鼎全球票房冠軍。

有網民留言恭賀，也有人稱因為中國控制疫情最好、外國戲院未開放，「八佰才有這個機會」，又質疑因為疫情得了第一，「光榮嗎？」另有網民認為，還未到年底，接下來又有十一檔期，《八佰》這樣吹噓並不可取。

檔期經歷一波三折的《八佰》，今年8月21日正式上映，被視為疫情下的「救市之作」。據貓眼電影數據，截至今日中午12時多，《八佰》票房為28.86億元。

荷里活大片料延遲上映

《新京報》報道，面對《TENET 天能》、《花木蘭》兩部荷里活大片的衝擊，《八佰》仍佔據絕對優勢，目前已經累計拿下了32個單日冠軍。《八佰》已延長上映至10月21日。

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報道引述分析認為，今年全球票房冠軍基本將由《八佰》獲得，因為美國新冠疫情仍嚴峻，荷里活未來兩個月的重磅大片基本都已推遲到明年上映，《黑寡婦》、《007：生死有時》恐也難守住目前11月的檔期，年底《沙丘》（Dune）、《神奇女俠1984》即使上映，年內票房也難超過《八佰》。

不過，內地十一檔期將至，鞏俐及黃渤等主演的中國女排故事《奪冠》、3D動畫《姜子牙》，成龍、楊洋主演的《急先鋒》等原春節檔電影上映，以及「全面建成小康社會」的主旋律電影《我和我的家鄉》上畫，票房可期。

內地網民評論《八佰》「年度票房全球冠軍」 ：

因為疫情是中國控制的最好，八佰才有這個機會

因為今年疫情特殊啊。我們防疫效果好，電影院開得比較集中，且觀影人數眾多……當然，《八佰》本身也是值得觀賞，只是確實也「檢漏」了

這個時間段就別吹全球票房了，尊重一下新冠的感受

票房成績確實不錯，恭喜，但不要冠以冠軍這樣的字眼，大家都明白，可喜可賀！但不能妄自最大

2020年已經結束了嗎？這就已經確定年度了？

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責任編輯：林佩怡