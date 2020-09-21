▲ 【TikTok賣盤】誰是TikTok Global大股東？中美各留下台階

TikTok北美業務賣盤峰迴路轉。TikTok母公司北京字節跳動公司周一（21日）表示，與美方聯手經營的新公司TikTok Global，將首次公開募股（IPO），但字節跳動總體會佔80%股權。這一說法，與甲骨文、沃爾瑪早前聲稱新公司由「美資控制」，有著明顯出入。熟悉交易人士解讀，這背後有精妙商業計算，讓中美雙方可各自解讀、各取所需。

美國總統特朗普認為在美約有1億用戶的TikTok，恐會把訊息傳回中國、因而影響美國國家安全，8月14日簽署行政命令，給字節跳動90天時間出售TikTok在美業務，並下令自9月20日起，禁止包括Apple與Google等美國的app商店提供TikTok下載。

美方：美資是大股東 字節跳舞：我佔八成

美國商務部19宣布將TikTok禁令生效日期，從9月20日至少展延到27日。知情人士透露，延後禁令生效時間讓TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance）、甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）有時間操作，成立名為TikTok Global的新公司，接手TikTok北美業務。

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TikTok表示甲骨文公司成為技術供應商，沃爾瑪則為商業夥伴；知情人士透露，整筆交易價值一如先前外界預期，約在600億美元。

外界最關注的是，新公司TikTok Global裡，中方的字節跳動究竟佔股多少？字節跳動周一發聲明表示，TikTok Global將展開IPO前置作業，母公司最終將保留80%股權。

字節跳動另指出，TikTok Global董事會包含字節跳動創辦人張一鳴、美國零售業巨擘沃爾瑪的執行長董明倫（Doug McMillon）及字節跳動的多位現任董事。同時強調，目前TikTok Global的營運計劃，不涉及任何程式演算法或技術的移轉。

字節跳動本身含美資 間接提升TikTok Global美資成份

值得注意是，甲骨文與沃爾瑪在周末曾聲稱，美國投資人將佔新公司TikTok Global的多數股份，但字節跳動仍今天仍宣稱，字節跳動將持有TikTok Global的八成股權、TikTok Global是旗下子公司。兩者說法有明顯出入、甚至極大的矛盾，究意如何理解？

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華爾街日報解讀指，字節跳動雖會保留約80%的新公司TikTok Global經營權，但母公司因字節跳動本身有約3成多的股權，屬美國投資人；若把這一筆計入，再連同甲骨文與沃爾瑪的股權後，新公司就可以算是由美方掌握多數股份。

報道進一步解釋，隨著甲骨文與沃爾瑪合計掌握20%的新公司股權（甲骨文12.5%、沃爾瑪7.5%），TikTok Global約53%的股份握在美國公司或投資人手上；若再經首次公開募股，字節跳動在新公司實際持有的股份，有機會降至31%。

學者：這是筆設計極為精巧商業交易案

前國際貨幣基金（IMF）中國事務負責人、現為康乃爾大學經濟系教授的普拉薩（Eswar Prasad）表示，這是筆設計極為精巧的商業交易案。他說，「縱然這筆交易相較原本特朗普政府所設目標打了折扣，TikTok交易案仍能讓特朗普聲稱勝利，映證自己對中國強硬非但玩真的，也是前無古人的作法」。

一般相信，這背後有精妙商業計算，讓中美雙方可各自解讀、各取所需。

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責任編輯：鄧國強

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