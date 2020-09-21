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【數字人民幣】人行主管媒體：中國法定數字貨幣具備落地條件

經濟脈搏 13:26 2020/09/21

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中國人民銀行主管雜誌《中國金融》發表文章稱，截至今年4月，已為數字貨幣及其相關內容提交多項專利申請，涵蓋數字貨幣的發行、流通、應用的全流程，形成了完整的產業鏈，已完成技術儲備，具備了落地條件。

同時，在後疫情時期，世界經濟發展期待便利的跨境支付工具；中國有必要也有能力建立一套新的支付系統網絡，打破美元壟斷地位，而法定數字貨幣將是人民幣國際化「彎道超車」的重要法寶。

文章指出，人行早在2014年開始法定數字貨幣的研究，一直處於領先地位。而中國法定數字貨幣（DC/EP）具有堅實的信用背書、龐大的用戶基礎、牢固的用戶習慣、領先的理論框架、人民幣國際化等5大優勢。去年人行基本完成法定數字貨幣頂層設計、標準制定、功能研發和聯調測試等工作。今年4月起開始小範圍的試點工作。

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文章稱，人行發行的數字貨幣具有法定性、穩定性和錨定性，由國家信用背書，違約風險低，是「真正的數字貨幣」。由於DC/EP可以與人民幣1∶1自由兌換，可以對接國際上各主權國家現有的貨幣體系，通過跨境支付推動人民幣國際化進程。

人民幣國際化「彎道超車」重要法寶

此外，文章認為，目前以美元為主導的國際貨幣體系仍有許多弊端，超發的美元給其他國家尤其是發展中國家帶來「負外部性」，並且目前全球最主要的支付交易系統SWIFT也由美國主導，中國有必要也有能力建立一套新的支付系統網絡，打破美元壟斷地位。

法定數字貨幣將是人民幣國際化「彎道超車」的重要法寶。可以藉助「海淘」消費、「一帶一路」國家的投資和借貸等渠道，打開海外市場，也可以考慮和已經從事跨境支付業務的企業（如支付寶等）合作，推廣法定數字貨幣在海外市場的應用，助力人民幣國際化。

有分析稱，雖然還沒有落地時間表，但隨著人行數字貨幣測試進程加快，加上法定數字貨幣具備落地條件的官方表態，料實際落地日期不會太遠。國泰君安表示，數字貨幣有望加速落地，短期提升行業市場規模。初步測算，數字貨幣合計對行業帶來約百億美元的市場增量，將在近兩年釋放，或將推升今年銀行IT市場規模增速由21％至30％。

惟值得一提的是，上月底建設銀行App悄然上線「數字人民幣錢包」，但之後迅速關閉相關功能。人行相關負責人也曾表示，數字人民幣推出沒有時間表，強調數字人民幣研發要遵循穩步、安全、可控等原則。有分析指出，安全性及法律地位等問題仍待解。

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責任編輯：林佩怡

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