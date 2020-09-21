【中國經濟】內地LPR連續五個月不變 防套利資金入樓市

人民銀行公布最新數據顯示，內地1年期LPR（貸款市場報價利率）持平在3.85%，5年期以上LPR亦維持4.65%，均為連續五個月不變，符合預期。

中國民生銀行首席研究員溫彬分析稱，近期隨著經濟逐漸企穩回升，市場利率經歷了較明顯的上升過程。為維護市場預期穩定，LPR保持不動，繼續對實體經濟復甦過程形成支撐，同時防範資金空轉套利或過量流動性進入房地產市場等領域。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，目前整體利率水平適度，從銀行體系看，超儲率降至低位，銀行讓利實體經濟及加大不良計提的背景下，銀行息差收窄壓力增大，也影響銀行調降加點的意願。同時，維持利率穩定，有助於避免對樓市整體穩定預期構成擾動。

貨幣政策更注重精準導向

今年新冠疫情爆發以來，為給實體降成本，人行接連降準「降息」。1年期LPR年內累計下行30個基點，5年期以上LPR累計下行15個基點。5月起，隨疫情受控，經濟復甦，人行貨幣寬鬆政策節奏開始放緩，更著重運用結構性貨幣政策工具對實體經濟實施「精準滴灌」。

如今臨近季末，在壓降結構性存款、配合政府債券發行、季末考核時點來臨等多重因素共同作用下，銀行體系流動性壓力有所上升，6個月同業存單發行利率持續高於1年期MLF（中期借貸便利操作）利率，銀行間市場長期資金偏緊。

為緩解銀行「負債荒」，9月15日，人行提前超額續做6000億元MLF，對沖17日到期的2000億元MLF。溫彬分析，MLF的超額續做說明人行傾向於通過MLF操作階段性向銀行體系補充中長期流動性，緩解銀行體系中長期流動性偏緊的壓力。人行於9月18日開始又重啟14天逆回購，也體現了季末時點到來，對銀行短期流動性的呵護。

料年內降準降息可能性低

至於為減緩銀行體系中長期流動性壓力，年內是否還有降準可能？方正證券首席經濟學家顏色認為，在常態化貨幣政策背景下，緩解長期流動性緊張，人行的主要手段是超量續做MLF，並伴隨常規化的、以逆回購為主要形式的短期流動性調節。在經濟基本面持續改善的情況下，年底之前基本不存在降準降息的可能性。

溫彬認為，下階段將主要通過公開市場操作和MLF的方式，穩定銀行體系流動性。但四季度銀行壓降結構性存款的壓力仍然較大，實體經濟恢復發展中還需要較大力度的信貸支持，為緩解銀行體系的中長期流動性壓力，在通過MLF調節的基礎上，在適當時點結構性降準的可能性仍然存在並且必要。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉亦認為，隨著經濟活動持續回暖，貨幣政策將更注重精準導向。

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責任編輯：蒯宇澄