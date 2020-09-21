  • 27°C
香港時間 : 2020921日 (一) 14:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】內地LPR連續五個月不變 防套利資金入樓市

經濟脈搏 14:14 2020/09/21

分享：

人民銀行公布最新數據顯示，內地1年期LPR（貸款市場報價利率）持平在3.85%，5年期以上LPR亦維持4.65%，均為連續五個月不變，符合預期。

中國民生銀行首席研究員溫彬分析稱，近期隨著經濟逐漸企穩回升，市場利率經歷了較明顯的上升過程。為維護市場預期穩定，LPR保持不動，繼續對實體經濟復甦過程形成支撐，同時防範資金空轉套利或過量流動性進入房地產市場等領域。

光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，目前整體利率水平適度，從銀行體系看，超儲率降至低位，銀行讓利實體經濟及加大不良計提的背景下，銀行息差收窄壓力增大，也影響銀行調降加點的意願。同時，維持利率穩定，有助於避免對樓市整體穩定預期構成擾動。

貨幣政策更注重精準導向

今年新冠疫情爆發以來，為給實體降成本，人行接連降準「降息」。1年期LPR年內累計下行30個基點，5年期以上LPR累計下行15個基點。5月起，隨疫情受控，經濟復甦，人行貨幣寬鬆政策節奏開始放緩，更著重運用結構性貨幣政策工具對實體經濟實施「精準滴灌」。

如今臨近季末，在壓降結構性存款、配合政府債券發行、季末考核時點來臨等多重因素共同作用下，銀行體系流動性壓力有所上升，6個月同業存單發行利率持續高於1年期MLF（中期借貸便利操作）利率，銀行間市場長期資金偏緊。

為緩解銀行「負債荒」，9月15日，人行提前超額續做6000億元MLF，對沖17日到期的2000億元MLF。溫彬分析，MLF的超額續做說明人行傾向於通過MLF操作階段性向銀行體系補充中長期流動性，緩解銀行體系中長期流動性偏緊的壓力。人行於9月18日開始又重啟14天逆回購，也體現了季末時點到來，對銀行短期流動性的呵護。

料年內降準降息可能性低

至於為減緩銀行體系中長期流動性壓力，年內是否還有降準可能？方正證券首席經濟學家顏色認為，在常態化貨幣政策背景下，緩解長期流動性緊張，人行的主要手段是超量續做MLF，並伴隨常規化的、以逆回購為主要形式的短期流動性調節。在經濟基本面持續改善的情況下，年底之前基本不存在降準降息的可能性。

溫彬認為，下階段將主要通過公開市場操作和MLF的方式，穩定銀行體系流動性。但四季度銀行壓降結構性存款的壓力仍然較大，實體經濟恢復發展中還需要較大力度的信貸支持，為緩解銀行體系的中長期流動性壓力，在通過MLF調節的基礎上，在適當時點結構性降準的可能性仍然存在並且必要。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉亦認為，隨著經濟活動持續回暖，貨幣政策將更注重精準導向。

【中國經濟】人行馬駿：基本面支撐人民幣升值  但美元未必持續走弱

【中國經濟】國研中心：不宜輕易判斷人幣進入升值趨勢

【中國樓市】杭州、瀋陽等地收緊樓市調控 防「金九銀十」過熱？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

責任編輯：蒯宇澄

疫情 銀行 降準 金融 MLF 中期借貸便利 逆回購 LPR 貨幣政策 經濟

下一篇文章

【數字人民幣】人行主管媒體：中國法定數字貨幣具備落地條件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中方發布不可靠實體清單規定 反制美國
【中美角力】中方發布不可靠實體清單規定 反制美國
【華為禁令】AMD指已獲華為供貨許可證　美封殺後首家
【華為禁令】AMD指已獲華為供貨許可證　美封殺後首家
TikTok僅交20%股權 但美國新公司美資仍佔多數？
TikTok僅交20%股權 但美國新公司美資仍佔多數？
【中國經濟】內循環滅頂海外消費 免稅經濟站上風口
【中國經濟】內循環滅頂海外消費 免稅經濟站上風口
TikTok不排除引入更多投資者 胡錫進：交易仍不公平但避免最壞結果
TikTok不排除引入更多投資者 胡錫進：交易仍不公平但避免最壞結果
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？