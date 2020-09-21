▲ 天問一號飛了1.6億公里 為何離地球僅1900萬公里？

中國火星探測器「天問一號」發射60日，完成第二次中途軌道修正。天問一號目前已完成前往火星7個月過程的約30%旅程。天問一號火星征途數據，現在也令人想到一個有趣的問題：天問一號至今已飛了1.6億公里，為甚麼距離地球還只有1,900萬公里？

央媒報道，天問一號飛行控制團隊，周一（20日）晚上在北京航天飛行控制中心，順利完成天問一號第二次軌道中途修正。

天問一號於7月23日發射，至今60日。天問一號飛向火星期間，由於探測器長期處於無動力飛行，微小的位置速度誤差會逐漸累積和放大，所以地面測控系統需要在飛行過程中，指示修正探測器飛行軌道，確保探測器始終飛行在預定軌道上。

▲ 上海中國國際工業博覽會，展出天問一號火星探測器模型

北京時間周一晚上11時，工作人員北京航天飛行控制中心，下達指令，天問一號的4台120牛發動機點火約20秒，既修正軌道，又測試了發動機狀態，確認發動機目前狀況良好。

天問一號能否成功著陸火星 關鍵在於精準「剎車」

前往火星行程以億公里計，天問一號飛行里程的首個1億公里，在8月28日錄得，當時探測器距離地球1,075萬公里。為甚麼探測器飛行里程，會遠遠大於距離地球的距離？

這是因為，天問一號在動，而地球和火星同時也在動。天問一號是沿著一個機動軌道，以弧線形式飛往火星。探測器雖然不斷遠離地球，但地球和火星都在環繞太陽公轉。形象地說，是天問一號追著火星走，地球也在後面追著天問一號走，使得探測器飛行里程，並不等於和地球的距離。

中國火星任務 一次滿足美國25年願望

隨著天問一號距離太陽越來越遠，對太陽能的需求會逐漸變化，探測器上的太陽帆板需要一定調整，以滿足電力供應。這個變化會在第二次中途修正後執行。

天問一號調整太陽帆板角度之餘，本身還要調整姿態，確保和地球之間的通訊順暢。

天問一號「滿月」 離地球900多萬里飛行正常

中美火星任務睇頭多 去火星難過去月球好多

中美阿聯酋爭上火星 一文看清3國裝備和目標（有片）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒