  • 27°C
香港時間 : 2020921日 (一) 16:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

天問一號飛了1.6億公里 為何離地球僅1900萬公里？

社會熱點 15:45 2020/09/21

分享：

天問一號飛了1.6億公里 為何離地球僅1900萬公里？

中國火星探測器「天問一號」發射60日，完成第二次中途軌道修正。天問一號目前已完成前往火星7個月過程的約30%旅程。天問一號火星征途數據，現在也令人想到一個有趣的問題：天問一號至今已飛了1.6億公里，為甚麼距離地球還只有1,900萬公里？

央媒報道，天問一號飛行控制團隊，周一（20日）晚上在北京航天飛行控制中心，順利完成天問一號第二次軌道中途修正。

天問一號於7月23日發射，至今60日。天問一號飛向火星期間，由於探測器長期處於無動力飛行，微小的位置速度誤差會逐漸累積和放大，所以地面測控系統需要在飛行過程中，指示修正探測器飛行軌道，確保探測器始終飛行在預定軌道上。

上海中國國際工業博覽會，展出天問一號火星探測器模型

北京時間周一晚上11時，工作人員北京航天飛行控制中心，下達指令，天問一號的4台120牛發動機點火約20秒，既修正軌道，又測試了發動機狀態，確認發動機目前狀況良好。

天問一號能否成功著陸火星 關鍵在於精準「剎車」

前往火星行程以億公里計，天問一號飛行里程的首個1億公里，在8月28日錄得，當時探測器距離地球1,075萬公里。為甚麼探測器飛行里程，會遠遠大於距離地球的距離？

這是因為，天問一號在動，而地球和火星同時也在動。天問一號是沿著一個機動軌道，以弧線形式飛往火星。探測器雖然不斷遠離地球，但地球和火星都在環繞太陽公轉。形象地說，是天問一號追著火星走，地球也在後面追著天問一號走，使得探測器飛行里程，並不等於和地球的距離。

中國火星任務 一次滿足美國25年願望

隨著天問一號距離太陽越來越遠，對太陽能的需求會逐漸變化，探測器上的太陽帆板需要一定調整，以滿足電力供應。這個變化會在第二次中途修正後執行。

天問一號調整太陽帆板角度之餘，本身還要調整姿態，確保和地球之間的通訊順暢。

天問一號「滿月」 離地球900多萬里飛行正常

中美火星任務睇頭多 去火星難過去月球好多

中美阿聯酋爭上火星 一文看清3國裝備和目標（有片）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中國神秘穿梭機】軍方叫你去參考 美軍X-37B是甚麼
2020/09/07
【中國神秘穿梭機】軍方叫你去參考 美軍X-37B是甚麼
中國版穿梭機來也 「可重複使用航天器」返回成功
2020/09/07
中國版穿梭機來也 「可重複使用航天器」返回成功
【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差
2020/08/03
【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差
5G「對手」美國星鏈計劃遇阻 天文學家批阻礙觀天
2020/08/28
5G「對手」美國星鏈計劃遇阻 天文學家批阻礙觀天
珠海航展因疫情取消？主辦方改口：如期11月舉行
2020/09/10
珠海航展因疫情取消？主辦方改口：如期11月舉行
航天科技 中國 火星 地球

下一篇文章

內地破獲涉38億元鑽石走私案 利用水貨客由香港偷運入境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【突發】番禺街頭爆冷血斬人案　5學童受傷（有片）
【突發】番禺街頭爆冷血斬人案　5學童受傷（有片）
台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲　死因曝光（組圖）
台灣藝人小鬼黃鴻升家中猝逝終年36歲　死因曝光（組圖）
《八佰》自封「年度票房全球冠軍」 網民：因疫情得第一光榮嗎？
《八佰》自封「年度票房全球冠軍」 網民：因疫情得第一光榮嗎？
天問一號飛了1.6億公里 為何離地球僅1900萬公里？
天問一號飛了1.6億公里 為何離地球僅1900萬公里？
小鬼黃鴻升疑昏倒才跌死　告訴你4大心臟求救訊號（組圖）
小鬼黃鴻升疑昏倒才跌死　告訴你4大心臟求救訊號（組圖）
【新冠肺炎疫苗】數十萬人接種後無人感染　國藥疫苗能抗變種
【新冠肺炎疫苗】數十萬人接種後無人感染　國藥疫苗能抗變種