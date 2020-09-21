【中美科技戰】中國拓9大根部技術　抗美國圍堵（組圖）

▲ 【中美科技戰】中國拓9大根部技術 抗美國圍堵

中美科技戰白熱化，激烈博弈牽動國家命運，國家已將科技發展上升至「科創救國」戰略高度。內地智囊認為，中國現已用底綫思維謀劃科技創新，「十四五」（即2021至2025年五年規劃）期間中國要在9大領域建立「根部技術」（即關鍵基礎技術），打造自己技術體系，免關鍵基礎技術受制於人。

隨着美國商務部上周作出禁止抖音海外版Tiktok和微信海外版WeChat在美交易和使用的最新制裁，中美科技戰再度升級。中共總書記習近平9月11日在科學家座談會上也發出了最新警告，強調當前一些關鍵技術受制於人，國內外的劇烈變化對科創提出了更為迫切的要求，要求科研人員要充分認識加快科創的重大戰略意義，實現更多「從零到一」的突破。

習：實現突破 免受制於人

海南強國創新研究院執行副院長、中美國際技術轉移中心副主任林源園向本報表示，科技創新一直是國家戰略，在2015年已作為「國家發展全局戰略的核心」，但過去緊迫感較差。面對近期國內外百年未有變局，決策層的表態顯示已比過去更加重視，是以危機意識和底綫思維來對待。

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林源園表示，改革開放以來，中國的科創之路一直以「拿來主義」為主，雖然遵循「引進、消化、吸收」路徑，但消化和吸收做得並不夠，更多以跟蹤、模仿替代。「國際環境的巨大變化讓我們面對現實，這條路繼續走的可能性已經不大。」

決策層表態 底綫思維應對

「『十四五』期間，建立自己的技術體系是最重要的任務。」林稱，中國要突破「卡脖子」困境，必須掌握若干「根部技術」，即能夠衍生並支撑一個或多個技術簇的關鍵基礎技術，根技術一旦被發現和被開發，就會在短時間內生長出根幹產業，是科技創新能夠持久繁榮的必然選擇。

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事實上，美國之所以對華為持續打壓，背後邏輯是要遏制中國的5G發展，5G即是信息通訊「根部技術」，未來將是通用基礎設施，5G真正的意義是物聯網（IoT），只有在5G下，自動駕駛、無人工廠等技術簇才能實現。因此中美之間根部技術的博弈，實質是未來世界主控權之爭。

5G芯片AI新材料等 發力領域

一位接近科技部的智囊人士表示，未來5年中國科創的發力領域，包括9大「根部技術」體系。

一是信息通訊。5G技術目前中國在國際已佔有一定先機，但仍要擴大應用範圍，並防範美國跳過5G研發6G。

二是芯片（又稱晶片）半導體。這也是目前中美科技戰博弈焦點，雖然國家早已制定自主化目標，但目前自主化主要集中在中低端領域，整體自給率不足15%，與「到2025年要實現70%自主化」目標尚有非常大差距。

三是航空發動機。目前在大飛機研發中，美國始終對中國大推力發動機、各種工業設計軟件、仿真軟件、仿真設備、控制芯片、飛控系統等進行限制。

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四是新材料。中國雖然是材料大國，但技術水平仍然較低，高端鋼材、碳纖維等高端材料仍受制於人，此關不破，將阻礙高端製造業發展進程。

五是人工智能（AI）。雖然中國人工智能領域與美國幾乎並駕齊驅，但核心算法仍是美國領先，發展人工智能所需的芯片主要由歐美掌握。

其餘4項「根部枝術」，分別為生物醫藥、量子科學、超導材料、及海洋生物研究，都將是「十四五」國家重點攻關的核心基礎技術。

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本報駐北京記者：潘攀

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