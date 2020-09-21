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中國據報將無法使用澳洲一太空測控站 料影響探索能力

國情動向 17:11 2020/09/21

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中國擴大太空探索能力之際，路透報道，瑞典空間公司（SSC）表示，與中國的合約到期後，中國將無法使用西澳一座戰略性太空測控站，但未透露合約何時到期。這將影響中國的太空探索及在太平洋地區的遙測能力。

值得注意，太空科技領域是中美新角力場之一。而澳洲與美國是關係牢固的盟友，雙方在太空研究和空間計劃方面合作；另一邊廂，澳洲近期與中國則緊張關係升溫。事實上，SSC也指出，上述決定也與地緣政治形勢有關。

中美新角力場 涉地緣政治形勢

涉事太空測控站隸屬SSC的子公司SSC Space Australia。報道指出，SSC至少從2011年起與中國訂立合約，允許中國使用這座地面站的衛星天線。該站緊鄰SSC的另一座衛星站，則主要由美國太空總署（NASA）等美國機構使用。

路透引述SSC稱，等到與中國的澳洲測控站合約到期，將不會續簽新約支援中國客戶，但未透露租約何時到期。SSC回應稱，基於整體地緣政治情勢造成的中國市場複雜性，決定未來幾年主要聚焦於其他市場。

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據了解，中國對上一次使用珀斯以北約350公里的Yataragaga衛星站，是在2013年6月，以支持3人參加神舟十號任務。SSC稱，當前合同支持中國載人航天飛行計劃中，與遙測、跟蹤及控制服務有關的科學航天任務。

Yatharagga衛星站

地面站是航天計劃關鍵部分，創建與太空船的通訊聯絡。而各國衛星地面站有不同能力，可用於協調民用-軍用全球導航衛星系統（GNSS）使用的衛星。中國今年增加對海外地面站的使用，以跟隨其太空計劃的步伐。而中國去年與太平洋島國基里巴斯建交，後者在太平洋中部設有封存的地面站。

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責任編輯：林佩怡

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