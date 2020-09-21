美高官訪台 京：必將反制 包括針對有關個人

中美因台灣問題緊張升溫。美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）上周訪台，是繼上月美國衞生部長阿扎爾（Alex Azar）訪台後，美方再次派高官赴台。在北京，外交部發言人汪文斌表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，將必將採取正當反制措施，包括針對有關個人。

汪文斌稱，美方近來執意接連派阿扎爾、克拉奇赴台，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，是對中方的政治挑釁，助長「台獨」分裂勢力的囂張氣焰，破壞中美關係和台海和平穩定。中方堅決反對，並強烈譴責。

他稱，中方必將採取正當反制措施，包括針對有關個人。美方有關行徑也將進一步損害中美在重大國際地區問題上的協調與合作，美方須為此承擔完全責任。

縱容支持「台獨」注定失敗

他表示正告美方，「台獨」是死路一條，縱容和支持「台獨」注定要失敗。任何損害中方核心利益、干涉中國內政的行徑，都會遭到中方有力回擊，任何勢力都無法阻擋中國統一的歷史潮流。

【中美角力】胡錫進促美台停勾連 否則解放軍行動必大幅升級

【中美角力】美海軍前副部長：11月3日是大陸攻台最好時機

中方敦促美方糾正錯誤，恪守在中美三個聯合公報中作出的承諾，停止任何美台官方往來和軍事聯繫，停止干涉中國內政，停止採取破壞中美關係和台海和平穩定的言行。

《環球時報》總編輯胡錫進早前曾表示，中國將制裁訪台的美國高官，及他們的關聯企業。而因訪台而受制裁的美國高官，將永遠不被允許進入中國大陸，與他們有關係的美國公司也將會失去中國大陸市場。

另外，汪文斌稱，台灣是中國領土不可分割的一部分， 不存在所謂「海峽中線」。據台灣軍方日前表示，解放軍機「踰越海峽中線」，並進入台灣西南空域。

【中美角力】胡錫進：中國將制裁訪台美國高官及關聯企業

【兩岸角力】汪洋：台獨是絕路 挾洋自重給台帶來不可承受風險

台媒：台軍2戰機升空 遭解放軍6機包圍（有片）

【台海局勢】美國務次卿訪台之際 解放軍今起在台海附近實戰化演練

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解