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解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍

國情動向 17:56 2020/09/21

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解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍

美國國務次卿訪台、加上傳出向大規模對台軍售開綠燈，台海局勢日益緊張。解放軍連日於台海實戰化演練，機群飛越台灣海峽「中線」。從台軍公佈消息看來，解放軍一度有5型號共19架軍機在台海中線以東活動，其組合和規模的確接近實戰之餘，當中一項細節，相信更顯示了解放軍演習假想敵，並非只有台軍，而是包括了有機會武裝干涉兩岸軍事衝突的外國。

台空軍司令部稱，解放軍19架飛機於周六（19日）上午飛越台海中線，數量比周五（18日）的18架還多，分別包括：

9月19日 9月18日
2架殲-10戰鬥機 4架殲-10戰鬥機
2架殲-11戰鬥機 4架殲-11戰鬥機
12架殲-16戰鬥機 8架架殲-16戰鬥機
2架轟-6轟炸機 2架轟-6轟炸機
1架運-8反潛機  

美國海軍前副部長：11月3日大選 大陸攻台最好時機

解放軍多款型號、數量在1個中隊（約12架）以上飛機搭配出擊，確是兌現了官方描述演練的「實戰化」，對台灣英英文當局威懾意味濃厚。這多款戰機的角色定位都有差別，組合起來就是一支各方面戰鬥力齊備的打擊力量。

多款戰機聯合出擊 顯體系作戰優勢

殲-10：中國主自研發多用途中輕型戰鬥機，定位與F-16相當，既能空戰，亦可搭載多款武器，打擊地面和海面目標，航程相對短。

殲-11：從俄羅斯蘇-27重型戰鬥機發展而來，空戰能力優秀，航程長兼載彈量多，是奪取制空權的中堅力量。

殲-16：發展自殲-11深度改進子型號與俄羅斯蘇-30，相比殲-11，除了具備優秀空戰能力，還增加了強大對地和對海火力，是為一款多用途重型戰鬥機。

轟-6：解放軍現役戰略轟炸機，能攜帶大量導彈與精確制導炸彈，長程對陸對海打擊。

運-8反潛機：正式為空潛-200反潛機，以運-8運輸機為基礎的空中反潛平台。

    點擊圖片放大
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可以預料，解放軍機群已知陣容已經如此，後方就很可能還有預警機電子戰飛機等特種飛機，擔起情報、指揮、電磁壓制等角色。若殲-20隱形戰機也在列的話，台軍就更是看不見。

台媒：台軍2戰機升空 遭解放軍6機包圍（有片）

解放軍台海實戰演練 胡錫進：就是攻台預演

轟-6搭載鷹擊-12 針對的豈是台軍？

耐人尋味的是，台軍公佈這項細節，相信還意味解放軍演練並不只招呼台軍：轟-6機上搭載了鷹擊-12反艦導彈。

台軍發佈解放軍轟-6照，可見機翼下方鷹擊-12反艦導彈

鷹擊-12是超音速反艦導彈，射程據報達400公里以上，大幅超過美國海軍標準-2型攔截導彈的170公里。鷹擊-12速度更料可達音速4倍，突防能力強。內地傳媒提及鷹擊-12時，就往往冠上「航母殺手」。

台灣海軍主要由美國退役老式艦艇組成，缺乏垂直發射系統等現代海軍強大火力；解放軍機群內已有多架具備對海火力的殲-16下，轟-6搭載鷹擊-12如此大陣仗，目標就顯然不是台海軍，而是那些擁有航母戰鬥群，並可能武裝干涉兩岸衝突的外軍。

當然，解放軍要對付航母，還有比鷹擊-12反艦巡航導彈更大陣仗的傢伙：東風-21D和東風-26反艦彈道導彈。但那是火箭軍而不是空軍的領域了。

胡錫進促美台停勾連 否則解放軍行動必大幅升級

解放軍空軍可「一擊癱瘓台機場」 甚至不用過台海

火箭軍南海射「航母殺手」 3大看點警告美國勿介入

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責任編輯：連兆鋒

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