【中美角力】中國自貿區擴容聚焦高科技 抗美圍堵

內地推動「國內國際雙循環」之際，國務院發布北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案，以及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案。措施主要集中在高科技和金融開放，有回應美方圍堵意味。

商務部副部長王受文就指出，中央決定設立新一批自貿試驗區，就是要彰顯中國堅定不移擴大對外開放、建設更高水平開放型經濟新體制的堅定決心。而通過科技創新，能提升產業鏈穩定性和競爭力。

新設自貿區有四方面考慮

王受文指出，設立新一批自貿區主要有四方面考慮：一是有利於進一步服務國家發展戰略，新增北京、安徽，實現了京津冀、長三角全覆蓋；二是有利於進一步保障產業鏈供應鏈安全穩定。

他指，北京科技創新動能強勁，湖南裝備製造業積澱深厚，安徽新興產業要素比較活躍，浙江數字經濟蓬勃發展。在這四個地區新設或者擴區，將通過科技創新從源頭上補鏈強鏈，依靠產業鏈集成創新進一步穩鏈固鏈，提升產業鏈供應鏈先進性、穩定性和競爭力。

其三，有利於進一步深入開展差別化探索，中國將支持北京自貿試驗區在有條件的區域最大限度放寬服務貿易准入限制，湖南自貿試驗區促進製造業數字化、智能化轉型，安徽自貿試驗區佈局一批基礎研究、應用研究的前沿研發平台和基地，浙江自貿試驗區將加大物聯網、工業互聯網、人工智能等新型基礎設施的建設力度，積極打造數字經濟發展示範區。

其四，有利於進一步建設更高水平開放型經濟新體制。上述四個省市外向型經濟基礎相對比較好，去年四省市加在一起利用外資佔全國的21.4%，進出口額佔全國的21.7%。去年湖南的外貿增長41.2%，增速全國第一；安徽戰略性新興產業佔安徽規模以上工業產值比重達到35%。

從王受文的表述看，自貿區大擴容，是配合中央近期提出的「構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」戰略之舉。內地新冠疫情受控，但經濟復甦受制于美國聯手盟友全面圍堵和封鎖，產業鏈面臨外移風險，通過建設自由貿易區、擴大開放、加強知識產權保護等，有助吸引跨國企業把產業鏈、工廠、店面繼續留在中國。

而中美科技戰升級，中國在關鍵技術上受制於人的問題凸顯，新自貿區方案中，可見數字貨幣、第三代半導體、高端製造、量子通信等高科技產業受到重視，這具有應對危機的意義。

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附：三個新自貿區主要產業

北京自貿試驗區：

科技創新片區重點發展新一代信息技術、生物與健康、科技服務等產業

國際商務服務片區涵蓋北京天竺綜合保稅區，重點發展數字貿易、文化貿易、商務會展、醫療健康、國際寄遞物流、跨境金融等產業

高端產業片區重點發展商務服務、國際金融、文化創意、生物技術和大健康等產業

湖南自貿試驗區：

長沙片區重點對接「一帶一路」建設，發展高端裝備製造、新一代信息技術、生物醫藥、電子商務、農業科技等產業

岳陽片區重點對接長江經濟帶發展戰略，突出臨港經濟，重點發展航運物流、電子商務、新一代信息技術等產業

郴州片區重點對接粵港澳大灣區建設，突出湘港澳直通，重點發展有色金屬加工、現代物流等產業

安徽自貿試驗區：

合肥片區重點發展高端製造、集成電路、人工智能、新型顯示、量子信息、科技金融、跨境電商等產業

蕪湖片區重點發展智能網聯汽車、智慧家電、航空、機器人、航運服務、跨境電商等產業

蚌埠片區重點發展矽基新材料、生物基新材料、新能源等產業

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責任編輯：蒯宇澄