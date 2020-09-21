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【十一黃金周】後疫情時代 内地國慶假期旅遊市場的5大不同

社會熱點 17:56 2020/09/21

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根據幾家旅遊相關平台發布的數據報告，今年新冠肺炎疫情後的内地十一假期，出現了5大變化。

1）政策變化：景區免門票，良藥苦口利發展

截止到9月中，全國已有超過500家景區實行不同的門票免費、折扣政策。而部分景區免門票或門票折扣更成為拯救國內旅遊行業的一味良藥。青島在免門票政策出台之後，客流量出現了明顯提升，大都達到當日最大承載量的50%，有的甚至超過去年同期水平，且游客的二次消費顯著提升。

2）消費人群變化：國慶旅遊錯失大學生

假期臨近，大學生十一放假安排屢登上熱搜榜。不同於往年，今年大部分大學校園放假安排在1至4天不等，讓旅遊業錯失佔據主力地位的大學生群體。

從木鳥民宿《2020年中秋國慶假期出游住宿預測報告》來看，已參加工作的90後和95後，反而撐起了十一黃金周的旅游民宿行業。他們錯過了春節和暑期旅遊機會，終於盼到長達8天的國慶假期，帶動旅游和住宿行業大幅增長。

【十一黃金周】後疫情時代 内地國慶假期旅遊市場5大不同

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3）出遊習慣變化：出遊距離和時長縮水

從飛豬數據來看，今年國慶本地遊和周邊遊增長超過50%，同期增幅首超過長線遊，距離大大縮短。據木鳥民宿國慶出遊數據報告顯示，用戶入住民宿天數佔比從多到少的順序分別為：4天、3天和5天，時長大幅縮水。

4）偏好變化：新媒體帶火小眾城市

要提到今年旅游市場最大的黑馬城市，那麼非長沙莫屬。長沙的旅游熱度從暑期持續到中秋國慶，且大有趕超之勢。據愛彼迎的搜索數據顯示，長沙連續兩年蟬聯國慶假期熱搜榜首。這一新晉的網紅城市，因為美景和美食，外加娛樂追星的附屬功能，歷史文化積澱和現代新潮元素相交融，成為年輕用戶追逐打卡之地。

除了景點和美食，長沙特色的民宿也成為當地旅游業發展的助推器。在主打網紅民宿的木鳥民宿預訂平台上，城市定位到長沙，筆者看到各種絕美的江景民宿、滑梯民宿、木屋民宿等特色民宿，滿足用戶住宿需求的同時，附加拍照打卡的增值體驗。

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5）出遊工具變化：自駕游租車游成重點

從飛豬數據來看，一車一家、私密少接觸的租車遊，更符合遊客對公共衛生安全的需求。而在一些熱門自駕城市，租車游預訂量年漲300%，房車的預訂量年漲70%。

疫情改變了許多，出遊習慣和住宿方式，對旅游住宿行業來說，是機遇也是挑戰。後疫情時代，還有許多改變等待著各行各業去探索去應對。以不變應萬變顯然已經行不通，機會是留給那些有準備的平臺，順勢而為、靈活機動才是當下大環境對平臺的新要求!

商務部：下半年中國服務貿易形勢依然嚴峻複雜

【新冠疫情】內地恢復跨省團體旅遊 中韓每週航班由10班增至20班

疫情好轉有望再跨境旅遊 4地或與内地形成「旅遊氣泡」

責任編輯：游昊雲

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