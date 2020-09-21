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不滿封閉管理 西安外國語大學學生集體大叫半個鐘（有片）

社會熱點 18:39 2020/09/21

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內地新冠肺炎疫情受控，但不少學校仍封閉管理。在陝西，西安外國語大學多名學生，因不滿長期封校、物價上漲，昨（20日）晚上在宿舍集體大叫近半個鐘。事後校方表示，將簡化學生外出報備程序、在校內增設臨時購物超市，並提升學生、洗澡、快遞等後勤保障能力。

據該校學生表示，因為封閉管理不能出入校門，唯一購買生活用品的大學生超市，因售賣不合格產品被關門；全校女生只有1個澡堂能用。有學生表示，很多正常反映渠道收效甚微，才用「激進」方法表達訴求。

學生吶喊事件後，校方漏夜開研討會處理事件。校方今日上午在微博回應，針對學生提出的問題，及時調整完善相關措施，包括簡化學生外出報備程序，嚴格執行非必要不出市的要求、盡快改善校內購物條件，24小時內增設臨時購物超市，同時加快大學生超市的擴容改造，最大限度滿足學生需求。

同時，提升學生用餐、洗澡、快遞等後勤保障能力，延長用餐、洗澡等服務時間，規範快遞收發，嚴肅處理亂漲價行為，亦會加大對食堂食品安全、物價穩定等工作的監管力度。

此外，校方會對個別工作人員在門禁管理中存在的粗暴言行，嚴肅處理。並會通過官方渠道及時回應學生關切，加強信息溝通，維護學生權益。

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責任編輯：林佩怡

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