▲ 【TikTok賣盤】特朗普因3件事 被打臉仍接受「稀釋交易」

美國總統特朗普掀起的「TikTok大戲」或已近尾聲，他有可能接受一樁未達他最初要求的交易，不但訊息安全、股權安排未符原來設定，連他自稱TikTok新公司將捐出50億美元設立教育基金，最終亦遭打臉否定。外媒評論說，TikTok交易方案已被「稀釋」，但特朗普仍然接納，皆因3大政治考量。

特朗普在19日告訴記者，他原則上同意甲骨文與TikTok的交易，新公司名為TikTok Global，總部地點最有可能設在美國德州、聘僱至少2.5萬人。

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交易案的內容包括甲骨文與沃爾瑪公司在這家新的合資公司中持股20%、再加上TikTok母公司字節跳動現有的美國投資者紅杉資本（Sequoia Capital）和General Atlantic預期也會持股，但字節跳動將保有所有權持股，並且控制TikTok的演算法。此外，甲骨文能夠查看TikTok的原始碼，以評估是否出現任何調整。

在川普宣布消息後，美國商務部表示，已延後原訂於要強迫美國應用程式商店在9月20日將TikTok下架的禁令。

白宮提3項要求 但TikTok交易案未完全滿足

美方眼中的TikTok問題看似解決，但彭博資訊科技專欄作者金泰（Tae Kim）表示，這套交易方案遠遠達不到白宮數月來的多項要求。

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白宮一開始要求三大基本目標：

第一，在美國的TikTok所有權有美國擁有 第二，避免TikTok的演算法可能散播錯誤資訊 第三，資訊安全

但最終結果，甲骨文和沃爾瑪只掌握一部分持股，加上字節跳動保留演算法，就代表無法完全達成白宮的前兩項目標。只有資訊安全方面，在甲骨文負責管理美國用戶訊息的前提下，達到了小小程度的改變。

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不僅如此，就連特朗普宣稱TikTok新公司將捐出50億美元，在美國設立教育基金一事上，也陷入羅生門。因為字節跳動已在周日及周一的聲明中都表示，該公司也是從媒體報道才首度得知教育基金一事，頗有打臉特朗普之意。

為了選票 特朗普作政治讓步

特朗普為何甘願讓步，甚至被打臉？整理金泰分析，特朗普願意接受條件「稀釋」後的交易，主要有三大理由

其一，特朗普認為交易能令自己在政治上得分，這個重要性，甚於TikTok是否真的產生國安威脅。

其二，特朗普也明白，如果他確實繼續讓TikTok禁令生效，將在美國大選前惹惱數千萬名熱愛使用TikTok的美國民眾。

其三，這項禁令也可能引發中國政府報復美國企業、進而重創美股。這是特朗普極力避免的。

懷疑論者指出，特朗普是出於政治因素才單獨針對TikTok，但也出於相同的理由，接受了一項基本未滿足他條件的協議。他們還指出，特朗普的直接介入以及他接受一位關鍵盟友－－甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison），促成的這項交易，使得整樁事件充滿政治干預的色彩。

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責任編輯：鄧國強

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