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【中美角力】中國或「慢動作」實施制裁　惟不止美企要擔心

國情動向 19:42 2020/09/21

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中美角力尤其科技戰升級，中國近日發布《不可靠實體清單規定》，被視為制裁外企工具，以反制美國打壓中國企業。路透社引述消息稱，不可靠實體清單預留一定迴旋空間，清單或分多次不定量發布，以作緩衝，並適時而出。分析認為，中國無意升級與美緊張關係，慢動作發布清單可能性大。

不過，清單或不只針對美國。隨著中印關係緊張，印度也遏抑中國科技公司，有分析提出名單針對印度等國企業的可能性。

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路透社報道，動態管理下的清單被認為會有威懾作同，同時相關管制措施將更精準，按不同個案採取不同措施。

多名中國官方人士指出，不可靠實體清單預留一定迴旋餘地和空間，為懲罰外國實體享下制度基礎，而管制措施不限於母公司，直接或間接影響的關聯企業都有納入可能。

消息人士透露，清單不會一次批量公開，更可能是分多次不定量、不定期發布，一方面是做緩衝，另一方面是要適時而出。有中國官員強調，清單將盡量避免給名單外企業，特別是第三方國家和地區帶來負面衝擊。

中印關係也緊張

商務部條約法律司負責人日前強調，清單規定並不針對特定國家或實體。獨立諮詢公司Signum Global的Andrew Bishop表示，不可否認因中美關係，促使北京建立不可靠實體清單，但應意識到清單最終針對非美公司的可能性，例如印度、歐洲或東亞國家。

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責任編輯：林佩怡

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