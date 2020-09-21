【中美科技戰】WeChat禁令被法官叫停 美國商務部將提反對

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【TikTok賣盤】字節跳動稱TikTok Global為子公司 特朗普威脅拒批交易
美國法官日前就特朗普政府禁止下載騰訊 （00700） 旗下即時通訊應用程式WeChat（微信），頒布臨時禁制令，阻止商務部要求Apple及Google下架WeChat的命令。美國商務部周一（21日）表示，將對此提出異議。
美國商務部強調，WeChat禁令對保護美國的國家安全是必要的。
中國外交部發言人汪文斌此前回應稱，不對企業的具體商業行為發表評論，重申敦促美方尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，停止將正常經貿合作政治化，為外國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。
WeChat禁令原本周日（20日）起生效。美國加州地方法官Laurel Beeler在生效前一刻頒布臨時禁制令稱，這是基於原告對WeChat禁令會否損害第一修正案賦予的權利提出了嚴重質疑，而且，即使有相當多證據證明中國科技對國家安全構成威脅，但有關WeChat的具體證據卻很少。
該項臨時禁制令的動議是在8月27日由美國微信用戶組織U.S. WeChat Users Alliance提出，稱美國總統特朗普試圖封禁微信違反了數項美國憲法條文，包括言論自由權、正當程序和對任意歧視的平等保護。
據了解，自2014年以來，微信海外版WeChat在美國的下載量已接近2,200萬次，約佔其在中國以外地區下載量的7%。
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責任編輯：馬佩君
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