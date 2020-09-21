【TikTok賣盤】字節跳動稱TikTok Global為子公司 特朗普威脅拒批交易

TikTok美國業務賣盤仍存變數。美國總統特朗普（Donald Trump）周一（21日）表示，若來自中國的TikTok母公司字節跳動在交易後，仍保持對TikTok美國新公司TikTok Global的任何控制權，白宮將不會批准TikTok與甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）的交易。

TikTok更可能面對中美政府也不點頭的局面，官媒《環球時報》總編輯胡錫進同時在Twitter發文表示，據其所知，北京不會批准現行協議，因為這將危害中國的國家安全，利益和尊嚴。

上周曾「祝福」TikTok賣盤交易的特朗普，周一在接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，字節跳動將與新公司TikTok Global無關，一旦發現美國沒有完全控制權，就不會批准這項交易，將密切關注。

特朗普並稱，預期TikTok接下來在美首次公開募股（IPO），將稀釋中方的控制。

字節跳動稍早前於微信公眾號發文強調，新公司TikTok Global是字節跳動持股100%的子公司，擬啟動一輪上市前融資後，將成為字節跳動持股80%的控股子公司。而目前的方案中，不涉及任何演算法和技術轉讓，甲骨文僅擁有源代碼安全檢查的權限。

中國外交部多次 敦促美方尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，停止將正常經貿合作政治化，為外國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

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責任編輯：馬佩君

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