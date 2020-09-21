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【TikTok賣盤】中美也不點頭？ 胡錫進：協議危害國家安全京拒批

國情動向 22:12 2020/09/21

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TikTok美國業務賣盤峰迴路轉。官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文表示，據其所知，北京不會批准TikTok母公司字節跳動（ByteDance）與甲骨文（Oracle）的沃爾瑪（Walmart）之間的現行協議，因為該協議將危害中國的國家安全，利益和尊嚴。

上周曾「祝福」TikTok賣盤交易的美國總統特朗普（Donald Trump）的立場也再次大轉彎，他周一（21日）接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，若字節跳動在與甲骨文的交易後，仍保持對TikTok美國新公司TikTok Global的任何控制權，白宮將不會批准這項交易。

字節跳動稍早前於微信公眾號發文強調，新公司TikTok Global是字節跳動持股100%的子公司，擬啟動一輪上市前融資後，將成為字節跳動持股80%的控股子公司。而目前的方案中，不涉及任何演算法和技術轉讓，甲骨文僅擁有源代碼安全檢查的權限。

中國外交部多次敦促美方尊重市場經濟和公平競爭原則，遵守國際經貿規則，停止將正常經貿合作政治化，為外國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。

【TikTok賣盤】字節跳動稱TikTok Global為子公司 特朗普威脅拒批交易

【TikTok賣盤】特朗普因3件事　被打臉仍接受「稀釋交易」

【TikTok賣盤】字節跳動回應4大傳聞　這樣再反駁特朗普

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責任編輯：馬佩君

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