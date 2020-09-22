  • 28°C
香港時間 : 2020922日 (二) 10:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok】環時轟協議「不平等條約」美國太低估中國

國情動向 10:22 2020/09/22

分享：

【TikTok】環時轟協議「不平等條約」美國太低估中國

中美TikTok科技戰劇情再現反覆。TikTok與美企甲骨文、沃爾瑪達成合作方案，美國總統特朗普先「祝福」後又改口，威脅否決協議下，中國官媒口氣亦強硬起來。《環球時報》社論批評，TikTok協議是「不平等條約」，中國不可能接受。環球又指，美國太過自信，低估了中國捍衛自身利益的決心。

環時社評稱，從美方給出的信息看，協議明顯不公平，單方面迎合了華盛頓的無理要求，很難相信北京能夠批准這一協議。

文章指出，雖然人們可以做出各種解讀，但協議的一些基本內容最能說明問題：

（1）新組建的TikTok Global董事會由5人組成，其中4人需是美國公民，只有一人可以是中國人。而且董事會包括一名國家安全董事，任命需得到美國政府批准。

（2）甲骨文可以訪問審查TikTok Global的源代碼，和所有更新內容。由於TikTok的源代碼和抖音的源代碼應是同源的，這意味著美方將能夠洞悉抖音的核心技術。

（3）TikTok Global會掌管TikTok 除中國以外世界各地的業務，同時它會阻止中國大陸的IP訪問該程序。這意味著美國人通過這一次交易就可以掌控TikTok 的全球業務，而且歧視性地排斥中國人訪問它。

社評炮轟，這些條款非常充分展現了，華盛頓的霸凌做派和強盜邏輯，同時損害了中國的國家安全、利益和尊嚴。

中美也不點頭？胡錫進：TikTok協議危害國安京拒批

字節跳動稱TikTok Global為子公司 特朗普威脅拒批

「字節跳動是一家中國的普通商業公司，美國動用國家力量對它打壓，強迫它簽城下之盟，但中國作為一個國家，而且同樣是大國，不會屈服於美方的恫嚇，接受一個針對中國企業的『不平等條約』。」

社評又提及，特朗普在表示同意字節跳動與甲骨文、沃爾瑪協議時說，這家公司「會與中國毫無關係」，完全由美國公司控制。特朗普其後又說，甲骨文和沃爾瑪必須對TikTok有完全的控制權，否則將不批准交易。

文章形容，看來這不是特朗普的競選語言，這就是他的政府重組TikTok真實目標。「華盛頓顯然太過自信了，他們低估了中方捍衛自己基本權益與尊嚴的決心。」

誰是TikTok Global大股東？中美各留下台階

社評反問，如果中國這樣屈服了，世界還有哪個國家能夠抵抗呢？美國對TikTok的圍獵以及對華為的全球追殺，是在泯滅世界各國高科技公司擁有全球一流技術，並且獨立發展的希望。一旦順利得手，美國可以永享全球科技霸權，而且將這一霸權徹底規則化，從此坐享其成。「中國不會接受美方的這種霸凌安排。」

環時續稱，華盛頓圍獵TikTok，這是在給美國的互聯網公司在全球挖坑。隨著網絡安全越來越成為普遍議題，世界各國中必有效仿者反過來針對美國公司採取行動，美國開創的惡劣先例終將反噬美國公司。

字節跳動回應4大傳聞 這樣再反駁特朗普

美媒：特朗普局部勝利 但當初目標全無達到

TikTok：看新聞才知 特朗普單面稱抽成50億美元

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美科技戰】WeChat禁令被法官叫停 美國商務部將提反對
今日
【中美科技戰】WeChat禁令被法官叫停 美國商務部將提反對
【美國禁售芯片】蓋茨：逼中國自給自足 對美無好處
今日
【美國禁售芯片】蓋茨：逼中國自給自足 對美無好處
紐時：美國「數碼斬首」華為 僅靠過去成功非未來軌跡
今日
紐時：美國「數碼斬首」華為 僅靠過去成功非未來軌跡
【中美科技戰】中國拓9大根部技術　抗美國圍堵（組圖）
今日
【中美科技戰】中國拓9大根部技術　抗美國圍堵（組圖）
【中美角力】中國自貿區擴容聚焦高科技 抗美圍堵
今日
【中美角力】中國自貿區擴容聚焦高科技 抗美圍堵
地緣政治 外交 科技戰 抖音 字節跳動 中美關係 中國 美國 特朗普

下一篇文章

【中美角力】中國或僅以「慢動作」推制裁令　惟不只針對美企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國禁售芯片】蓋茨：逼中國自給自足 對美無好處
【美國禁售芯片】蓋茨：逼中國自給自足 對美無好處
解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍
解放軍5款19機越台海中線 一細節揭還旨在招呼美軍
紐時：美國「數碼斬首」華為 僅靠過去成功非未來軌跡
紐時：美國「數碼斬首」華為 僅靠過去成功非未來軌跡
美媒爆中情局4特工劍指中國 全部死在菲律賓風暴下
美媒爆中情局4特工劍指中國 全部死在菲律賓風暴下
【微信禁令】美國對WeChat禁令 被法官叫停
【微信禁令】美國對WeChat禁令 被法官叫停
【TikTok】美媒：特朗普局部勝利 但當初目標全無達到
【TikTok】美媒：特朗普局部勝利 但當初目標全無達到