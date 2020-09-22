▲ 【TikTok】環時轟協議「不平等條約」美國太低估中國

中美TikTok科技戰劇情再現反覆。TikTok與美企甲骨文、沃爾瑪達成合作方案，美國總統特朗普先「祝福」後又改口，威脅否決協議下，中國官媒口氣亦強硬起來。《環球時報》社論批評，TikTok協議是「不平等條約」，中國不可能接受。環球又指，美國太過自信，低估了中國捍衛自身利益的決心。

環時社評稱，從美方給出的信息看，協議明顯不公平，單方面迎合了華盛頓的無理要求，很難相信北京能夠批准這一協議。

文章指出，雖然人們可以做出各種解讀，但協議的一些基本內容最能說明問題：

（1）新組建的TikTok Global董事會由5人組成，其中4人需是美國公民，只有一人可以是中國人。而且董事會包括一名國家安全董事，任命需得到美國政府批准。

（2）甲骨文可以訪問審查TikTok Global的源代碼，和所有更新內容。由於TikTok的源代碼和抖音的源代碼應是同源的，這意味著美方將能夠洞悉抖音的核心技術。

（3）TikTok Global會掌管TikTok 除中國以外世界各地的業務，同時它會阻止中國大陸的IP訪問該程序。這意味著美國人通過這一次交易就可以掌控TikTok 的全球業務，而且歧視性地排斥中國人訪問它。

社評炮轟，這些條款非常充分展現了，華盛頓的霸凌做派和強盜邏輯，同時損害了中國的國家安全、利益和尊嚴。

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「字節跳動是一家中國的普通商業公司，美國動用國家力量對它打壓，強迫它簽城下之盟，但中國作為一個國家，而且同樣是大國，不會屈服於美方的恫嚇，接受一個針對中國企業的『不平等條約』。」

社評又提及，特朗普在表示同意字節跳動與甲骨文、沃爾瑪協議時說，這家公司「會與中國毫無關係」，完全由美國公司控制。特朗普其後又說，甲骨文和沃爾瑪必須對TikTok有完全的控制權，否則將不批准交易。

文章形容，看來這不是特朗普的競選語言，這就是他的政府重組TikTok真實目標。「華盛頓顯然太過自信了，他們低估了中方捍衛自己基本權益與尊嚴的決心。」

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社評反問，如果中國這樣屈服了，世界還有哪個國家能夠抵抗呢？美國對TikTok的圍獵以及對華為的全球追殺，是在泯滅世界各國高科技公司擁有全球一流技術，並且獨立發展的希望。一旦順利得手，美國可以永享全球科技霸權，而且將這一霸權徹底規則化，從此坐享其成。「中國不會接受美方的這種霸凌安排。」

環時續稱，華盛頓圍獵TikTok，這是在給美國的互聯網公司在全球挖坑。隨著網絡安全越來越成為普遍議題，世界各國中必有效仿者反過來針對美國公司採取行動，美國開創的惡劣先例終將反噬美國公司。

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責任編輯：連兆鋒